Bild: У Німеччині наприкінці року зафіксували "масове вторгнення" безпілотників

Над німецькою землею Рейнланд-Пфальц наприкінці 2024 року зафіксували невідомі безпілотники, які не були збиті чи перехоплені, повідомляє Європейська правда.

Про це таблоїду Bild повідомило Міністерство внутрішніх справ цієї федеральної землі та поінформовані джерела.



Перед Різдвом 2024 року над Рейнланд-Пфальцом відбулося "масове вторгнення" безпілотників, причому деякі з них, імовірно, пролітали біля військових обʼєктів.

У Bild не уточнюють, про які обʼєкти йдеться, але в регіоні зокрема розташована американська авіабаза "Рамштайн". Про проліт невідомих дронів біля неї вже повідомляли ЗМІ.

Джерела таблоїду кажуть, що деякі безпілотники, які фіксували над територією Рейнланд-Пфальцу, є "розміром з автомобіль".

За даними МВС Рейнланд-Пфальцу, тільки за 2024 рік до поліції надійшло "близько 100 повідомлень" про порушення повітряного простору невстановленими безпілотниками.

"У Німеччині також помітно зростає використання великих безпілотників для шпигунства за об'єктами, важливими для безпеки. Імовірно, вони є частиною гібридної війни Росії", – додали у відомстві.

Там також заявили, що федеральний уряд Німеччини повинен терміново надати "відповідні технології для виявлення і боротьби з польотами безпілотників на ранній стадії".

Минулого року повідомляли про низку інцидентів з прольотами невідомих дронів над авіабазами США у Британії. Зокрема, писали про інцидент 24 листопада, коли безпілотні літальні апарати були помічені над трьома базами Королівських ВПС Британії у Саффолку та Норфолку.

У самих США теж повідомляли про все більшу кількість випадків прольоту невідомих дронів у різних частинах країни.