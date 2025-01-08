ЗМІ дізналися, яким буде фінальний пакет допомоги Україні від адміністрації Байдена

Фінальний пакет допомоги Україні від адміністрації чинного президента США Джо Байдена буде на суму 500 млн доларів. Відтак ще близько 3,8 млрд доларів на підтримку Києва залишаться невикористаними, повідомляє РБК-Україна.

Про це передала кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бабб з авіабази "Рамштайн".

Як повідомляється, фінальний пакет озброєнь для України від адміністрації Байдена, який планують оголосити у четвер, 9 січня, буде на суму 500 млн доларів.

Таким чином ще близько 3,8 млрд доларів на програму PDA залишаться невикористаними, попри обіцянки Білого дому витратити усю суму до кінця каденції Байдена.

Як повідомили у Пентагоні, ці кошти перейдуть в розпорядження Дональда Трампа після його інавгурації 20 січня.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що США можуть оголосити значний пакет військової допомоги Україні. Це, ймовірно, відбудеться в рамках візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня.

AP з посиланням на двох високопоставлених чиновників США повідомило, це буде "фінальний" пакет допомоги для України від адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами джерел видання, Вашингтон все ж не встигне витратити на допомогу Україні близько 4 млрд доларів, які залишилися в рамках схваленого Конгресом фінансування.