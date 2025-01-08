Росіяни вдарили Степногірськом: під завалами опинилися люди

Росіяни 8 січня 5 разів вдарили по прифронтовому Степногірську в Запорізькій області. Четверо людей опинилися під завалами, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту. Один з ударів прийшовся у будівлю селищної ради. Інший – в житловий будинок.

Двох людей врятовано, ще двоє залишаються під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває".

Що передувало:

Росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, вони вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Відомо про 13 загиблих та 32 поранених.