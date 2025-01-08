Зеленський візьме участь у засіданні "Рамштайну"

Президент Володимир Зеленський поїде до Німеччини 9 січня, де братиме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн", повідомляє Ділова столиця.

Про це Зеленський заявив під час свого відеозвернення.

"Завтра буду на зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановані також переговори з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів" , — сказав він.

Нагадаємо, 25-те засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" заплановане на 9 січня. У Пентагоні розповіли, які питання обговорюватимуть.