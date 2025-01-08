Зеленський та Санду домовилися спільно вирішувати енергокризу у Придністров'ї

Президенти України та Молдови Володимир Зеленський та Мая Санду під час телефонної розмови в середу, 8 січня, домовились узгодити спільні рішення для вирішення дефіциту енергоресурсів у невизнаному Придністровʼї, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили в пресслужбі президентки Молдови.

Зазначається, що лідери України та Молдови обговорили "гостру гуманітарну кризу в Придністровському регіоні", спричинену припиненням поставок російського газу до Молдови.

"Лідери двох країн домовилися знайти спільні рішення для запобігання погіршенню гуманітарної кризи та захисту постраждалого населення, включаючи використання альтернативних джерел енергії, таких як вугілля", – додали в пресслужбі Санду.

Телефонну розмову з молдовською президенткою Зеленський також підтвердив у вечірньому зверненні 8 січня.

"Уся теперішня енергетична ситуація в Молдові і в тому числі на лівому березі Дністра – це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові", – зазначив він.

"Ми готові допомогти Молдові, зокрема вугіллям. Дуже важливо зберегти стабільнсть, дати всім людям в Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у Євросоюз", – додав глава держави.

Нагадаємо, з 1 січня Придністров’я не отримує російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня. 3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.

В уряді Молдови заявили, що у відповідь на пропозицію допомогти знайти рішення для подолання газової кризи Тирасполь закликав "не втручатися у внутрішні справи Придністров'я" і відверто висміяв звернення.