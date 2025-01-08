Російський обстріл КАБами Запоріжжя: що відомо про наслідки атаки

У Запоріжжі вже 32 поранених через обстріл КАБами 8 січня. Авіабомби вибухнули серед скупчення людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє МВС України, коментар голови Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі телемарафону, ДСНС України.

"Запоріжжя. Станом на зараз (19:40) відомо про 13 загиблих та 32 поранених людях", - йдеться у повідомленні МВС України.

Як зазначили правоохоронці, більшість постраждалих перебували на вулиці та у громадському транспорті на момент російських авіаударів.

63 поранених

За даними на 21:20 внаслідок ворожого удару по Запоріжжю загинули 13 осіб, постраждали 63 людини.

"Ліквідовано пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв. м та трьох автомобілей. Загалом пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілей та трамвай. Аварійно-рятувальні роботи завершено", - розповіли у ДСНС.

Своєю чергою, за даними голови ОВА Івана Федорова, які він озвучив в ефірі телемарафону, загалом до лікарень за допомогою звернулись 80 людей.

Два удари, вибухи бомб серед скупчення людей

Росіяни завдали два удари керованими авіабомбами (ФАБ-500 з УМПК) по території Запоріжжя.

"Вони вибухнули серед скупчення людей - поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Поліцейські парамедики врятували 5 людей", - зазначили у МВС.

Наслідки атаки РФ

Через обстріл КАБами, зайнялися будівля та автотранспорт. Рятувальники вже встигли загасити пожежу в адміністративній будівлі та автомобілях.

Пошкоджені 28 транспортних засобів, у тому числі трамвай та маршрутне таксі. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Обстріл Запоріжжя

Російські війська завдали удари КАБами по Запоріжжю близько 16:00 середи, 8 січня. Епіцентром ударів став Шевченківський район міста.

Спочатку повідомлялось про трьох поранених та одного загиблого. Пізніше кількість постраждалих та жертв почала стрімко зростати.

За останніми даними, в Запоріжжі 13 людей загинули, ще 29 були поранені. Серед постраждалих - 13-річна дівчинка. Наразі четверо людей, як знаходяться в лікарнях, перебувають у важкому стані.

Додамо, що в Росії вже назвали "винних" у власному обстрілі Запоріжжя. Окупанти скористались вже знайомою "стратегією" в пошуку "причетних".