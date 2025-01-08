Зеленський змінив склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). З нього виведено Ігоря Черкаського, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить указ, опублікований на сайті президента.

"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (зі змінами, внесеними Указами від 13 вересня 2024 року № 627/2024 та від 6 листопада 2024 року № 751/2024) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України І.Черкаського" , - йдеться в документі.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що відомо про Черкаського

До недавнього часу Ігор Черкаський виконував обов'язки голови Державної служби фінансового моніторингу України, але був звільнений. На цю посаду 31 грудня 2024 року був призначений колишній голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Зазначимо, що буквально 28 грудня Кабмін погодив звільнення двох голів областних військових адміністрацій - Київської та Полтавської.

Після звільнення Пронін отримав посаду голови Державної служби фінансового моніторингу, а екс-глава Київської ОВА Руслан Кравченко очолив Державну податкову службу України.