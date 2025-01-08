Блінкен закликав не витрачати час на ідеї Трампа щодо Гренландії

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає непотрібним витрачати час на обговорення ідеї Дональда Трампа про взяття під контроль Гренландії, чого, на його думку, "не станеться", повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на пресконференції з французьким колегою Жан-Ноелем Барро в Парижі в середу, 8 січня.

Блінкен зазначив, що останні чотири роки адміністрація США намагалась співпрацювати із союзниками, а не "казати чи робити щось, що може їх відштовхнути".

"Хай там як, ідея, висловлена щодо Гренландії, очевидно, не найкраща. Але, мабуть, важливіше те, що цього, очевидно, не станеться, тому нам, мабуть, не варто гаяти багато часу на розмови про це", – додав він.

Трамп неодноразово висловлював своє бажання, щоб США придбали Гренландію – данську територію і найбільший острів у світі.

Напередодні він відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.

Данська прем'єрка Метте Фредеріксен нещодавно наголосила, що Гренландія належить її мешканцям.