Президент Мексики запропонувала Трампу перейменувати США на "Мексиканську Америку"

Президентка Мексики Ксенія Шейнбаум у відповідь на пропозицію обраного президента США Дональда Трампа повернути під контроль Панамський канал і перейменувати його, запропонувала перейменувати США, назвавши їх "Мексиканською Америкою", повідомляє Українська правда.

Про це заявила Шейнбаум на брифінгу для преси, пише "The Guardian".

Вона показала карту світу 1607 року, щоб підкреслити, що назва "Мексиканська затока" є історичною і її вживали ще до заснування Сполучених Штатів. Шейнбаум також пожартувала, запропонувавши назвати "Мексиканською Америкою" частину США.

"Звучить гарно, чи не так?" – додала вона з саркастичним тоном.

Водночас додала, що попри все сподівається на "хороші відносини" з Трампом.

Раніше Трамп заявив, що планує перейменувати Мексиканську затоку на "затоку Америки з прекрасним кільцем".

"Це доречно. І Мексика повинна припинити дозволяти мільйонам людей прибувати в нашу країну" , – сказав він.

Трамп також стверджував, що південним сусідом США керують наркокартелі, на що Шейнбаум відповіла лаконічно:

"У Мексиці править народ".

Зауважимо, Трамп заявив, що в перший день перебування на посаді він запровадить тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

Зокрема, він пояснив це тим, що ці держави не протистоять потраплянню наркотиків до США.