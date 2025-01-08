Остін: Американське лідерство у підтримці України має вирішальне значення

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає американське лідерство ключовим у військовій підтримці України, яка майже три роки протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтервʼю AFP.

За словами Остіна, американське лідерство щодо України "має вирішальне значення", оскільки США були першими в питанні обсягів військової допомоги та швидкості її відправлення Києву.

"Для всієї коаліції дуже важливо продовжувати надавати військову допомогу. США очолюють ці зусилля і, сподіваюсь, продовжуватимуть це робити, тому що це ще не кінець", – додав він.

Очільник Пентагону Ллойд Остін планує зустріч з країнами-лідерами "коаліцій спроможностей" в рамках формату "Рамштайн", на якій мають окресилити плани з підтримки України до 2027 року.

Нагадаємо, Контактна група з оборони України, відома також як формат "Рамштайн", виникла у 2022 році для координації військової підтримки України під егідою США. Ініціатива обʼєднує понад 50 держав світу, переважна більшість – члени НАТО.

Того ж дня, за інформацією ЗМІ, Вашингтон планує оголосити про виділення Києву зброї та боєприпасів на суму $500 млн.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш припустив, що 9 січня може відбутись остання зустріч у форматі "Рамштайн".