У Покровську посилилися обстріли, залишається понад 7000 жителів – МВА

Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про посилення обстрілів міста російськими військами. Місто без світла, газу й водопостачання. ﻿﻿ Про це Добряк заявив в ефірі Радіо Свобода, повідомляє Українська правда.

За словами Добряка, російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.

"Ситуація по обстрілах погіршується, вони почастішали, це й КАБи й артилерія, особливо надокучають FPV-дрони. Немає такого місця в місті, яке не прострілюється артилерією чи дронами" , – сказав він.

Добряк повідомив, що в місті досі залишається 7 200 людей, попри відсутність електропостачання, газу та водопостачання, яке припинилося ще влітку. Попри складні умови, у місті працюють кілька аптек, міська лікарня – в обмеженому режимі, одне відділення "Укрпошти" та декілька крамниць.

За словами очільника МВА, евакуація мешканців триває, але її формат змінився.

"Вже немає точок збору для евакуації. Людей забирають адресно з будинків. Людей везуть здебільшого в Павлоград, там люди проходять реєстрацію. Протягом місяця люди отримують 10 800 грн "підйомних" від міжнародних партнерів. Людей розміщують в місцях компактного проживання – школи, гуртожитки. Люди можуть там перебувати стільки скільки буде потрібно" , – повідомив Добряк.

Людям передпенсійного віку, які мають особливі потреби, люди з інвалідністю, ті що не можуть самостійно орендувати житло, "це стандартна ситуація, людям допомагають їхні родини, держава допомагає у вигляді виплат ВПО, наші гуманітарні помічники видають разову допомогу у вигляді 1800 гривень", каже Добряк

Коментуючи ситуації з людьми, які не можуть самостійно орендувати житло: люди передпенсійного віку, з особливими потребами, люди з інвалідністю – Добряк зазначив, що це стандартна ситуація.

"Людям допомагають їхні родини, держава допомагає у вигляді виплат ВПО, наші гуманітарні помічники видають разову допомогу у вигляді 1800 гривень" , – повідомив Добряк.