DeepState: Окупанти просунулися в низці населених пунктів на Донеччині

В ніч на 9 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в низці населених пунктів Донецької області, повідомляє Українська правда.

"Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового" , – йдеться у повідомленні.

Покровський напрямок. Мапа: DeepState

Ситуація на Курахівському напрямку. Мапа: DeepState

Нагадаємо, 7 січня Deepstate повідомив, що майже все Курахове на Донеччині окуповане російськими військами й це дає можливість росіянам просуватися на захід.

У Торецьку Донецької області тривають запеклі бої, а лінія фронту розділила місто навпіл. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.

8 січня стало відомо про плани росіян штурмувати Велику Новосілку на Донеччині. Упродовж останніх кількох днів росіяни стягують свої штурмові групи на південь та на південний захід від населеного пункту.

Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про посилення обстрілів міста російськими військами. За словами Добряка, російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.