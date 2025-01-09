Сійярто пригрозив Україні блокуванням вступу до ЄС через зупинку транзиту нафти та газу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про можливість блокування вступу України до Європейського Союзу у відповідь на реєстрацію у Верховній Раді України законопроєкту №12380, який передбачає заборону транзиту російських нафти та газу територією України під час воєнного стану.﻿﻿ Про це Сіярто написав у Facebook, повідомляє Українська правда.

Сіярто нагадав, що рішення про прийняття нових членів до ЄС ухвалюються колективно та одноголосно всіма країнами-членами. Він підкреслив, що кожна держава має суверенне право обирати джерела та маршрути постачання енергоносіїв, необхідних для її функціонування, і що зовнішній вплив у цьому питанні є неприпустимим.

"Кожна країна має суверенне право вирішувати, звідки і яким шляхом вона купує енергоносії, необхідні їй для роботи. Ніхто ззовні не ﻿ може впливати на це. Ніхто не має права нав'язувати іншій країні більш дорогі, менш безпечні джерела енергії.