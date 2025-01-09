Курс валют НБУ на 9 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 9 січня 2025 року

Курс долара , порівняно з 8 січня, зріс на 1 коп. до 42.2361 за 1 долар.

Курс євро знизився на 45 коп. до 43.4272 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 52.1151 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 24 коп. до 46.3090 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 15 коп. до 10.1558 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 42.236 100 EUR Євро 43.427 200 GBP Фунт стерлінгів 52.115 100 CHF Швейцарський франк 46,309 000 PLN Польський злотий 10.155 800

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.