Курс валют НБУ на 9 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 9 січня 2025 року
Курс долара , порівняно з 8 січня, зріс на 1 коп. до 42.2361 за 1 долар.
Курс євро знизився на 45 коп. до 43.4272 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 52.1151 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 24 коп. до 46.3090 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 15 коп. до 10.1558 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|42.236 100
|EUR
|Євро
|43.427 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.115 100
|CHF
|Швейцарський франк
|46,309 000
|PLN
|Польський злотий
|10.155 800
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.