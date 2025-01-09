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Курс валют НБУ на 9 січня

Курс валют НБУ на 9 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 9 січня 2025 року

Курс долара , порівняно з 8 січня, зріс на 1 коп. до 42.2361 за 1 долар.

Курс євро знизився на 45 коп. до 43.4272 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 52.1151 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 24 коп. до 46.3090 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 15 коп. до 10.1558 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 42.236 100+0.0064
EUR Євро 43.427 200--0.4495
GBP Фунт стерлінгів 52.115 100--0.7924
CHF Швейцарський франк 46,309 000--0.2354
PLN Польський злотий 10.155 800--0.1504

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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