Генштаб оновив втрати окупантів за минулу добу

За минулу добу російські загарбницькі війська втратили вбитими та пораненими 1 430 осіб, також ЗСУ знищили 17 танків та 36 артилерійських систем ворога.﻿﻿ З посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Як повідомляють військові, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.25 орієнтовно склали: