Генштаб оновив втрати окупантів за минулу добу
За минулу добу російські загарбницькі війська втратили вбитими та пораненими 1 430 осіб, також ЗСУ знищили 17 танків та 36 артилерійських систем ворога. З посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.
Як повідомляють військові, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 803 100 (+1 430) осіб,
- танків ‒ 9 731 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 221 (+16) од,
- артилерійських систем – 21765 (+36) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 813 (+86),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 387 (+80) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 686 (+5).