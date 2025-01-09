У США попередили, що КНДР здобуває бойовий досвід в Україні для майбутньої війни проти сусідів

Війська Північної Кореї набувають бойовий досвід, беручи участь у війні Росії проти України. Таким чином Пхеньян стає більш підготовленим до можливої військової кампанії проти своїх країн-сусідів, сказала заступниця посла США Дороті Камілла Ші назасіданні Ради безпеки ООН. З посиланням на The Guardian, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Представниця Штатів при ООН зазначила, що понад 12 тисяч військовослужбовців КНДР перебувають у Росії, і минулого місяця північнокорейські солдати долучилися до боїв у Курській області проти Сил оборони України.

За словами американського дипломата, війська Північної Кореї під час таких бойових дій опановують техніку та обладнання ЗС РФ в умовах сучасної повномасштабної війни.

Відтак, розповіли Ші, КНДР наразі "отримає значну вигоду від отримання російського військового обладнання, технологій і досвіду, що робить її більш здатною вести війну проти своїх сусідів".

Представниця США в ООН додала, що Північна Корея, своєю чергою, ймовірно захоче "використати ці вдосконалення для просування контрактів на продаж зброї та військову підготовку в усьому світі".