Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла майже вдвічі

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що на ранок 9 січня кількість постраждалих людей у результаті ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю зросла до 113 людей, загинуло 13 жителів, повідомляє Українська правда.

"Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині" , – повідомив посадовець.

За його словами, станом на зараз госпіталізовані 59 людей, з них 10 знаходяться у важкому стані.

Нагадаємо, 8 січня росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, вони вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Повідомлялось про 13 загиблих та 63 потерпілих.