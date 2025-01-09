Роспропагандистка Симоньян повідомила про клінічну смерть свого чоловіка

Російський пропагандист і путініст Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть і перебуває в комі. Про написала у телеграмі його дружина, головна редакторка державного телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, повідомляє Радіо Свобода.

«До останнього не хотіла, але, оскільки вже почали телефонувати репортери, напишу сама. Мій чоловік, Тигран Кеосаян, пережив клінічну смерть і перебуває в комі. У нього, як багато хто знає, давним-давно дуже хворе серце» , – зазначила вона.

Тигран Кеосаян з 2016 року веде пропагандистську програму «Международная пилорама» на російському телеканалі НТВ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС, Велика Британія, Канада та Австралія ввели проти нього санкції.