Пентагон: Кілька мільярдів доларів на допомогу Україні залишаться невикористаними

Адміністрація президента США Джо Байдена не встигне використати усю суму в рамках схваленого навесні 2024 року Конгресом пакета допомоги для України. Про це заявила на брифінгу 8 січня заступниця речника глави Міноборони США Сабріна Сінгх, відповідаючи на запитання, наскільки адміністрація стурбована тим, що залишає невикористану для допомоги Україні значну суму грошей, повідомляє Радіо Свобода.

"Залишиться кілька мільярдів доларів, і нова адміністрація вирішуватиме, що вона робитиме з цими коштами, що залишилися. І, знаєте, я хотіла б відповісти на питання, чи ми занепокоєні. Україна має двопартійну підтримку в Конгресі. І саме завдяки нашим зусиллям Україна продовжує бути успішною на полі бою" , – сказала вона.

Сінгх додала, що допомога надається Україні за підтримки Сполучених Штатів та інших країн-союзників і коаліцій через Контактну групу з питань оборони України (формат "Рамштайн"), а тому нова адміністрація Дональда Трампа буде вирішувати, чи продовжувати її роботу.

"І я думаю, що цілком зрозуміло, що Українська оборонна контактна група – це більше, ніж просто спільне розуміння. Це спільна справа. І тому нова адміністрація має вирішити, що вона буде робити з тими повноваженнями, які залишилися, і що вона вирішить робити з тим, що залишилося. Але, звичайно, ми сподіваємося, що, знаєте, в певному сенсі, контактна група з питань оборони України продовжить свою роботу. Але, безумовно, підтримка України в Конгресі залишається сильною" , – зазначила заступниця речника глави Пентагону.

Адміністрація Байдена впродовж останніх тижнів прискорила надсилання військової допомоги Україні, побоюючись, що Дональд Трамп після повернення до Білого дому може відмовитися передавати Києву виділені Конгресом кошти, які на той момент не будуть витрачені. Наприкінці грудня Вашингтон оголосив про виділення 2,5 мільярда доларів – цей пакет став найбільшим із січня 2023 року.

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