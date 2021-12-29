"Рюкзак черного дня": что нужно знать
Мы живем в мире, о котором на самом деле ничего не знаем. Мы не имеем представления, что делать, когда банкомат "откажется" выдавать деньги, когда магазины закроются на неделю, когда в кране не будет питьевой воды, куда бежать, если попадем в чрезвычайную ситуацию, сообщает Армия.Информ.
Военные однозначно могут о себе позаботиться, ведь их этому учили. Но что делать гражданским? Куда бежать? И самое главное - что с собой брать? Последнему вопросу и посвящен этот материал.
Тревожный набор - это обобщенное название базового набора вещей, которые могут понадобиться в любой экстремальной ситуации. Этот набор не что иное, как укомплектованный рюкзак объемом от 30 литров с минимальным комплектом одежды, предметами гигиены, медикаментами, средствами самообороны, инструментами и продуктами. Все вещи в тревожном рюкзаке должны быть новыми, а также не использованным в повседневном быту.
Тревожный рюкзак предназначен только для максимально быстрой эвакуации из опасной зоны. Опасной зоной считают землетрясение, потоп, пожар, криминогенную обстановку, эпицентр военных действий и тому подобное. Такой рюкзак должен быть в каждой семье.
"Представьте ситуацию, в которой придется идти пешком, а не ехать в авто. Например, по дороге могут быть бесконечные пробки и надо будет продолжать эвакуацию пешим ходом, а тут - накинули рюкзак и отправились дальше", - советуют военные.
Небольшие и экспедиционные рюкзаки целесообразно укладывать не по принципу "тяжелое внизу", а распределять вес равномерно. Хорошо, если в вашем рюкзаке будет нижний отдел - "подвал" или клапан.
Размещайте вещи так, чтобы можно было легко найти то, что понадобится в первую очередь. Большой плюс, если рюкзак содержит накидку от дождя. Если же ее нет - обязательно приобретите. И, конечно, рюкзак должен быть качественным, чтобы не развалился после длительного ношения в тяжелых условиях.
Что непременно должно быть в "рюкзаке черного дня".
1. Копии важных документов в непромокаемой папке. Заранее сделайте копии паспортов, водительских прав, документов, подтверждающих право собственности на недвижимость, автомобиль и тому подобное. Документы сложите так, чтобы в случае необходимости их можно было легко достать. Желательно положить в папку фотографии родных и близких.
2. Кредитные карты и наличные. У вас всегда (в любое время) должен быть определенный запас денег.
3. Дубликаты ключей от дома и авто.
4. Карта местности и доведенный до ведома всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи.
5. Устройства связи и доступа к информации. Небольшой радиоприемник, который позволит быть в курсе происходящего. К нему запасные батарейки. Также можно взять недорогой мобильный телефон с зарядным устройством.
6. Фонарик, а лучше несколько, с запасными лампочками.
7. Водонепроницаемые компас и часы.
8. Мультитул - многофункциональный инструмент, в котором спрятаны дополнительные инструменты (нож, шило, пила, отвертка, ножницы и тому подобное).
9. Нож и небольшой топор.
10. Сигнальные средства (свисток, фальшфеєр).
11. Несколько пакетов для мусора вместимостью 120 л, которые могут заменить тент, если разрезать.
12. Рулон широкой клейкой ленты.
13. Синтетический шнур, диаметром - 4-5 мм и длиной - 20 м.
14. Блокнот и карандаш.
15. Нитки и иглы.
16. Аптечка первой необходимости. Количество лекарств должно быть рассчитано на оказание помощи не только себе, но и близким людям:
- бинты, лейкопластырь, йод, вата, медицинский спирт;
- активированный уголь (интоксикация);
- "Парацетамол" (жаропонижающее);
- "Супрастин" (аллергия);
- "Имодиум" (диарея);
- "Фталазол" (кишечная инфекция);
- "Альбуцид" (глазные капли);
- антибиотики в порошках.
17. Отмечайте все употребленные лекарства, дозировку и способ применения. Имена и телефоны ваших врачей. Обязательно следите за сроком годности.
18. Одежда: нижнее белье (два комплекта), носки хлопковые (две пары), запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик, вязаная шапка, варежки, шарф, надежная и удобная обувь.
19. Минипалатка, коврик-пена, спальник.
20. Гигиенические средства: зубная щетка и паста, небольшой кусок мыла, полотенце (продаются прессованные в супермаркетах), туалетная бумага, несколько упаковок сухих носовых платочков и влажных салфеток. Женщинам - средства личной гигиены. Можно взять бритву и маникюрный набор.
21. Все необходимое для детей.
22. Посуда: казанок, фляга, ложка, кружка (лучше металлическая 0,5 л), раскладной стаканчик.
23. Спички (туристические) и зажигалка.
24. Запас еды на несколько дней. Все, что долго хранится, занимает мало места и можно съесть без приготовления. Питьевая вода на несколько дней, которую нужно периодически обновлять. Высококалорийные сладости и леденцы.
25. Продукты:
- мясные или рыбные консервы;
- галеты;
- супы быстрого приготовления в пакетах;
- если останется место - любая крупа, макароны, сухие овощные полуфабрикаты и тому подобное.
Не рекомендуется брать в тревожный рюкзак драгоценности, ценные ювелирные изделия или коллекционные монеты, семейные реликвии - это лишний вес, который вас замедлит, а также привлечет внимание потенциальных грабителей или мошенников.