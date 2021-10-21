Лечение артрита: 3 важных шага

Один из успешных подходов к лечению артрита начинается со здоровья кишечника и устранения потенциально вредоносных для него причин. Это пищевые продукты, вредные микробы и стойкий стресс, сообщает Econet.ru.

Три шага к лечению артрита

Здоровье пищеварительного тракта часто становится ключом к исцелению от многих заболеваний. Поэтому при лечении артрита здоровью кишечника уделяется особое внимание.

Шаг 1. Диета

Исцеление артрита начинается с 14-дневной элиминационной диеты, восстанавливающей работу кишечника, и удаления продуктов, вызывающих воспаление.

При артрите и синдроме дырявого кишечника полезно исключить из своего пищевого протокола следующие продукты и компоненты:

глютен,

арахис,

молокопродукты,

сахар,

соя,

мучное,

кукуруза,

спиртные напитки,

яйца,

пасленовые: томаты, картофель, баклажаны, перец.

Может подойти сценарий средиземноморской диеты - обилие овощей, нежирный белок и ценные жиры (оливковое масло, орехи).

Рекомендуется:

Увеличить объем клетчатки, минералов и нутриентов (овощи, фрукты).

Исключить рафинированный сахар и очищенные зерновые (печенье, торты, хлеб).

Отказаться от рафинированных и гидрогенизированных видов жиров, а также от переработанных продуктов.

Употреблять животные белки (говядина, выращенная естественным образом, куры свободного выгула, морская и океаническая рыба без содержания тяжелых металлов).

Шаг 2. Восстановление кишечника

Продолжение диеты плюс очищение и восстановление кишечника. Нормальная кишечная оболочка и здоровый микробиом предотвращают воспаления, часто вызывающие боль в суставах.

2-месячная очистка и восстановление пищеварительного тракта: удаление вредоносных бактерий, грибков, паразитов посредством травяных добавок; «запуск» пищеварения посредством ферментов; восстановление кишечной флоры посредством пробиотиков.

Шаг 3. Завершение

Продолжить развивать здоровые привычки.

Прием противовоспалительных и целебных добавок, поддержка суставов коллагеном.

Можно начать выходить из диеты, чтоб проверить, переносите ли вы определенный продукт без симптомов.

Среди продуктов, ослабляющих воспалительные процессы, можно назвать противовоспалительные травы и пряности (куркума, имбирь, розмарин).

Важно избегать токсинов, выбирая экологически чистые продукты и избегая упаковок из пластика.

Для оздоровительной программы большое значение имеет психологический настрой. Можно остановить свой выбор на одной из психотехник (напр. дыхательные упражнения), что поможет обрести душевное равновесие и позитивное настроение.