Лечение артрита: 3 важных шага
Один из успешных подходов к лечению артрита начинается со здоровья кишечника и устранения потенциально вредоносных для него причин. Это пищевые продукты, вредные микробы и стойкий стресс, сообщает Econet.ru.
Три шага к лечению артрита
Здоровье пищеварительного тракта часто становится ключом к исцелению от многих заболеваний. Поэтому при лечении артрита здоровью кишечника уделяется особое внимание.
Шаг 1. Диета
Исцеление артрита начинается с 14-дневной элиминационной диеты, восстанавливающей работу кишечника, и удаления продуктов, вызывающих воспаление.
При артрите и синдроме дырявого кишечника полезно исключить из своего пищевого протокола следующие продукты и компоненты:
- глютен,
- арахис,
- молокопродукты,
- сахар,
- соя,
- мучное,
- кукуруза,
- спиртные напитки,
- яйца,
- пасленовые: томаты, картофель, баклажаны, перец.
- Может подойти сценарий средиземноморской диеты - обилие овощей, нежирный белок и ценные жиры (оливковое масло, орехи).
Рекомендуется:
- Увеличить объем клетчатки, минералов и нутриентов (овощи, фрукты).
- Исключить рафинированный сахар и очищенные зерновые (печенье, торты, хлеб).
- Отказаться от рафинированных и гидрогенизированных видов жиров, а также от переработанных продуктов.
- Употреблять животные белки (говядина, выращенная естественным образом, куры свободного выгула, морская и океаническая рыба без содержания тяжелых металлов).
Шаг 2. Восстановление кишечника
Продолжение диеты плюс очищение и восстановление кишечника. Нормальная кишечная оболочка и здоровый микробиом предотвращают воспаления, часто вызывающие боль в суставах.
2-месячная очистка и восстановление пищеварительного тракта: удаление вредоносных бактерий, грибков, паразитов посредством травяных добавок; «запуск» пищеварения посредством ферментов; восстановление кишечной флоры посредством пробиотиков.
Шаг 3. Завершение
- Продолжить развивать здоровые привычки.
- Прием противовоспалительных и целебных добавок, поддержка суставов коллагеном.
- Можно начать выходить из диеты, чтоб проверить, переносите ли вы определенный продукт без симптомов.
- Среди продуктов, ослабляющих воспалительные процессы, можно назвать противовоспалительные травы и пряности (куркума, имбирь, розмарин).
- Важно избегать токсинов, выбирая экологически чистые продукты и избегая упаковок из пластика.
Для оздоровительной программы большое значение имеет психологический настрой. Можно остановить свой выбор на одной из психотехник (напр. дыхательные упражнения), что поможет обрести душевное равновесие и позитивное настроение.