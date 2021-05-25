​О чем не говорят в автошколе: 12 советов для водителей-новичков

Далеко не все водители автотранспорта, даже имеющие определенный опыт вождения, знакомы с тонкостями, делающими их жизнь безопасной, а управление транспортным средством более комфортным, сообщает Novate.

Но они есть и, к сожалению, о них никто не рассказывает. На самом деле, это простые, но очень важные вещи, о которых стоит знать.

1. Проверьте зеркала, правильно ли они установлены

При неправильной настройке зеркал образуется, так называемая, слепая зона. То есть некоторый участок дороги для водителя остается вне зоны видимости, а значит он может не заметить машину, двигающуюся по другой полосе. Во избежание этого эффекта зеркала следует настраивать таким образом, чтобы ваш автомобиль в них не был виден или же визуализировалась лишь малая его часть.

Для проверки наличия или отсутствия слепой зоны, сдайте медленно назад, проезжая рядом со стоящим авто и глядя в это время в зеркало бокового вида. После того, как транспортное средство не будет отражаться в зеркале, вы должны его наблюдать боковым зрением. Зеркала необходимо настраивать, находясь в своей привычной позе, той, в которой вы всегда водите.

2. Учитесь чувствовать расположение колес

Это нужно, чтобы не повреждать диски о бордюры во время парковки и объезжать имеющиеся на дороге ямы. Рекомендуется взять обычную бутылку из пластика, примять ее ногой и поместить на асфальтовое покрытие. Тренировочный процесс заключается в поочередном наезде на этот предмет передними левым и правым колесом. Чтобы услышать хруст под колесами, приоткройте окно.

3. Просушка тормозов после проезда по луже

Даже если на дороге наблюдается небольшая лужа, стоит притормозить и плавно по ней ехать на стабильной невысокой скорости без маневров. Если скорость будет большая, то вода может оказаться в системе зажигания. В этом случае транспортное средство просто заглохнет. Второй отрицательный момент – аквапланирование. Сцепление с дорожным покрытием прекращается, и машина будет скользить.

После того как огромная лужа останется позади, глушить мотор не нужно, как и тормозить или прибавлять скорость. Нужно для начала просушить тормоза. Для этого прерывистыми движениями несколько раз к ряду нажмите на соответствующую педаль. Происходит трение и нагрев тормозных колодок. Как следствие, испаряется влага.

4. Следите за тем, как маневрируют высокие автомобили, движущиеся впереди

Во время передвижения важно следить не только за автомобилем, который едет перед вами, но и за другим транспортом из потока впереди. Особенно следите за автобусами, грузовым автотранспортом. В них водителям намного лучше видно, что происходит на трассе.

Если вы видите, что одна полоса начала освобождаться, значит впереди что-то произошло, например, ДТП. Следовательно, необходимо принять меры заранее.

5. Если не заводится машина, включайте свет

Знакомая ситуация, когда двигатель на морозе сразу не заводится. Нужно просто разогреть аккумулятор. Поможет это сделать включение на короткое время радио, света либо аварийки.

6. Активируйте кондиционер

Даже в тот период, когда вам кондиционер не нужен, его следует периодически включать на короткий промежуток времени. В противном случае трубки начнут высыхать из-за вытекания охлаждающей жидкости.

7. Парковаться следует, ориентируясь на зеркала и окна

При парковке к бордюру передом нужно остановиться сразу, как только он появляется под зеркалом бокового вида. В итоге до бордюра останется минимальное расстояние и бампер не пострадает. При парковке передом, но параллельно бордюру всегда есть риск образования на дисках царапин.

На лобовом стекле внизу наклейте небольшой отрезок скотча (цвет не важен, главное, чтобы было заметно). При совпадении с этой меткой линии самого бордюра нужно остановиться. В данном случае парковаться лучше задом. Так в зеркалах бокового вида будет хорошо заметен бордюр, и вы не попадете в неприятную ситуацию.

8. Зеркало в салоне нужно опускать ночью

Эта деталь оснащена двумя режимами работы – для ночного видения и дневного, хотя об этом знают далеко не все. Чтобы вам не мешал свет от фар автомобиля, который едет следом, нужно поменять его наклон. Для этого необходимо рычаг, находящийся под зеркалом, потянуть вниз.

9. Использование ручного тормоза на постоянной основе

Делать это нужно регулярно, чтобы тормоз не перестал работать. Нежелательно пользоваться «ручником» только когда слишком низкая температура, иначе тормозные колодки могут примерзнуть.

10. Следите за идущим в соседней полосе автотранспортом

Если машина, которая едет по полосе, находящейся рядом, тормозит, следует сделать то же самое. Даже если вы не видите препятствий на дороге, но заметили, что рядом едущая машина сбрасывает скорость, поступите аналогичным образом. Возможно, на дороге пешеход либо какое-то животное.

11. Избегайте иллюзии малой скорости

Практически всегда на прямой трассе скорость воспринимается в два раза меньше, чем есть в действительности. Во время поворота, следующего за прямым отрезком пути, авто может попросту занести.

12. Не следует выворачивать раньше времени колеса

При повороте налево, пропуская встречные автомобили, рекомендуется держать колеса в прямом положении, не выворачивая их заранее. В противном случае, если в ваше транспортное средство врежется другое авто, вас выкинет на встречку, а там столкновения уже не избежать.