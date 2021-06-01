Как отварить гречку

Быстро сварить гречку можно на воде с добавлением соли и сливочного масла. Подавать ее также можно в виде гарнира или же с молоком в качестве самостоятельного первого блюда.

Среди популярных гарниров гречка является неизменным фаворитом. Она обладает уникальным вкусом и отлично сочетается с мясными и овощными блюдами, птицей и даже рыбой.

Давайте рассмотрим несколько вариантов приготовления гречки в кастрюле, в микроволновой печи или даже в мультиварке. Выбирайте способ, который ближе именно вам.

Ингредиенты:

Гречневая крупа – 1 стакан

Вода – 2 стакана

Масло сливочное – по вкусу

Соль – по вкусу

Калорийность:

Калории 108 ккал

Белки 3.2 г

Жиры 3.3 г

Углеводы 15.3 г

Пошаговое приготовление:

Шаг 1

Перебираем крупу, высыпая ее небольшими порциями на блюдце. Убираем неочищенные зерна, шкурки и прочий мусор. Если не перебрать крупу, каша может получиться не очень красивой, а попадающиеся примеси будут неприятно хрустеть на зубах.

Шаг 2

Берем небольшую кастрюлю, высыпаем в нее гречневую крупу. Промываем водой, чтобы убрать пыль и остатки мусора. Тщательно сливаем остатки жидкости, придерживая крупу руками или используя сито.

Шаг 3

Заливаем гречку водой из расчета 2 стакана воды на 1 стакан гречки. Если будем варить в кастрюле без крышки, добавим еще немножко воды с учетом выкипания (коло 1/5 стакана).

Шаг 4

Ставим на огонь и доводим до кипения. Уменьшаем огонь до минимума, солим и перемешиваем крупу. Прикрываем кастрюлю крышкой и оставляем вариться, пока вода не впитается. Периодически помешиваем нашу кашу. Когда почти вся вода впиталась, выключаем плиту и добавляем в кашу сливочное масло.

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Шаг 5

Тщательно перемешиваем кашу и накрываем крышкой. Даем ей слегка пропариться минут 10 - 15.

Подаем гречневую кашу к столу

Шаг 6

Подаем гречневую кашу к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Итак, мы уже узнали, как сварить гречку на воде, давайте же узнаем, как еще можно приготовить вкусную гречневую кашу в домашних условиях.

Как приготовить рассыпчатую гречку

Если вы хотите, чтобы гречка была рассыпчатой, а зернышки сильно не разваривались, воспользуйтесь этим рецептом. Помните, что варить гречку следует из расчета 1 стакан на 3 человека, так как крупа в процессе варки разбухает и увеличивается в размере. Итак, приступим.

Ингредиенты: 1,5 стакана гречневой крупы, 3 стакана воды, масло сливочное – 30 г, соль – по вкусу

Приготовление:

1. Перебираем крупу, высыпаем в кастрюлю и тщательно промываем проточной водой.

2. Заливаем тремя стаканами воды и ставим на огонь. После закипания снимаем пену, уменьшаем огонь до минимума.

3. Солим гречку по вкусу, накрываем крышкой. В процессе варки периодически помешиваем, чтобы каша не пригорела. Кстати, если у вас есть чугунный казанок, лучше сварить вкусную кашку именно в нем.

4. Когда вода почти впиталась, а это обычно происходит минут через 15 (в зависимости от пламени), добавляем сливочное масло. Перемешиваем нашу кашу, накрываем крышкой и укутываем кастрюлю полотенцем.

5. Минут через 20 каша уже должна хорошо пропариться и стать более вкусной и рассыпчатой. Помните, чтобы гречка не разваливалась, нужно брать воды не более 2 стаканов на стакан крупы. Также не следует переваривать кашу, лучше дать ей настояться и протомиться. Остатки воды и масло отлично впитываются даже после выключения огня.

Секреты приготовления вкусной гречневой каши

Чтобы гречневая каша получалась вкусной, достаточно придерживаться нескольких основных принципов:

1. Помните, чтобы гречка сильно не разварилась, а зерна не распались, воды нужно брать из расчета 2 стакана на один стакан гречневой крупы.

2. Перед приготовлением крупу следует перебрать, высыпая ее в тарелку небольшими порциями. Зачастую в крупе присутствует шелуха, шкурки, примеси другого зерна или даже камешки, которые могут испортить впечатление от готового блюда.

3. Перед варкой крупу следует тщательно промыть, заливая несколько раз чистой водой. Таким способом вымывается мелкая пыль, а также убирается горечь каши. После закипания с каши следует убрать пенку, в которую собираются остатки примесей.

4. Солить кашу проще сразу после закипания. Тогда можно попробовать воду на вкус, а сама гречка получится равномерно просоленной.

5. Масло добавляют, когда гречневая каша почти готова. При этом ему нужно дать растаять, после чего тщательно перемешать кашу и накрыть крышкой.

6. После приготовления гречневой каше лучше дать немножко настояться. Можно даже завернуть кастрюлю толстым полотенцем, чтобы каша сохранила температуру, хорошо протомилась и распарилась.

7. Вкусный завтрак для детей можно быстро приготовить, залив отваренную гречку холодным молоком. По желанию в кашу с молоком можно добавить немножко сахара или даже сухофрукты по своему вкусу.

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Сколько времени варить гречку

Готовится гречка достаточно быстро, если не считать время, необходимое на то, чтобы перебрать и промыть крупу. Варить гречку на плите нужно до тех пор, пока не впитается вся жидкость. Обычно на это уходит около 15 – 20 минут в зависимости от температуры нагрева. Чтобы гречка не пригорела, ее нужно периодически помешивать, особенно, когда воды остается мало. После приготовления желательно укутать кастрюлю полотенцем, чтобы крупа протомилась и стала вкуснее.

Как заваривать гречку

В последнее время многие хозяйки предпочитают заваривать, а не варить гречку. Считается, что такой способ приготовления позволяет существенно снизить калорийность продукта. Также путем заваривания можно сохранить витамины и микроэлементы в гречке, которые распадаются в процессе варки. Если вы предпочитаете здоровый образ жизни и следите за своей фигурой, можете попробовать приготовить гречневую крупу именно таким непривычным способом.

Ингредиенты:

Стакан гречневой крупы

Два стакана воды

Ложка соли

Приготовление:

1. Крупу перебираем, тщательно промываем.

2. Заливаем холодной водой и оставляем на полчаса. Сливаем воду с гречи и заливаем двумя стаканами кипятка. Добавляем соль, после чего сразу укутываем кастрюлю с крупой махровым толстым полотенцем или пледом.

3. Оставляем крупу на ночь, чтобы настоялась. Если утром гречка впитала не всю воду, можно скинуть ее на дуршлаг, чтобы стекли остатки воды.

Заваривать гречневую крупу можно не только кипятком, но и горячим молоком. Если же залить крупу холодной водой, она получится более жесткой и не слишком приятной на вкус. Вкусная гречка в мультиварке Очень просто и быстро можно приготовить гречку в мультиварке. Благодаря этому способу каша хорошо пропаривается, становится рассыпчатой и вкусной. Также не жалейте сливочного масла, оно сделает вкус каши более нежным и ярким.

Ингредиенты:

Гречневая крупа – 250 г

Вода – 550 мл

Соль – 1 ст. ложка без горки

Сахар – 0,5 ч. ложки

Масло сливочное – 40 г

Приготовление:

1. Перебираем крупу и промываем водой.

2. Высыпаем в чашу мультиварки. Добавляем воду, желательно фильтрованную. Туда же засыпаем соль и сахар.

3. В зависимости от модели мультиварки устанавливаем режим «Каши», «Крупы» или «Плов» и оставляем томиться с закрытой крышкой.

4. Минут через 20 добавляем сливочное масло, перемешиваем и оставляем кашу доходить еще 5 – 10 минут.

Раскладываем наш вкусный гарнир по тарелкам и подаем вместе с мясом или птицей к столу. Приятного аппетита!

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Гречка в микроволновке – секреты приготовления

Если у вас нет возможности приготовить гречку на плите, можно использовать и обычную микроволновку. Для этого необходимо поместить крупу с водой в стеклянную посуду, накрыть крышку и выставить максимальную мощность на микроволновой печи.

Обычно гречка в микроволновке готовится немножко дольше. Варить же ее следует до тех пор, пока каша не впитает всю воду.

Ингредиенты:

Крупа гречневая – 0,5 стакана

Вода – 1 стакан

Соль – чайная ложка

Масло сливочное – 10 г

Приготовление:

1. Перебираем и промываем крупу. Засыпаем ее в стеклянную кастрюлю, которая допускает применение в микроволновой печи.

2. Заливаем гречку водой и сразу солим. Накрываем крышкой.

3. Ставим в микроволновую печь и выставляем максимальный режим.

4. Когда вода почти испариться, добавляем сливочное масло и оставляем гречку готовиться еще 1 – 2 минуты.

Как варить вкусную гречку в пакетах

В последние годы стало популярным покупать уже подготовленную гречку в пакетах. Такая каша обычно уже очищена от мусора, пропарена и готовится достаточно быстро. Еще одним плюсом гречки в пакете является то, что она не пригорает и впитывает ровно столько воды, сколько необходимо. Чтобы каша сильно не разваривалась, варить ее следует не дольше, чем указывает производитель на упаковке.

Приготовление гречки в пакетах:

1. Ставим кастрюлю с водой на плиту, даем закипеть. Воды должно быть достаточно, чтобы можно было полностью погрузить пакет с гречневой крупой.

2. После закипания солим воду и помещаем пакет с крупой.

3. Отвариваем гречку в пакете столько, сколько рекомендует производитель. Обычно время варки такой каши составляет 17 – 20 минут.

4. Достает пакет из воды и даем стечь лишней жидкости. Для удобства можно использовать дуршлаг.

5. Разрезаем пакет и выкладываем содержимое в глубокую тарелку или миску. Добавляем сливочное масло на свой вкус, тщательно перемешиваем.

Через пару минут после приготовления кашу можно раскладывать по тарелкам и подавать к столу. Обычно гречневая каша в пакетах получается очень нежной, аппетитной и вкусной.

Гречка с молоком – простой рецепт

Этот рецепт приготовления гречки с молоком многим знаком еще с раннего детства. Гречневая каша с молоком отлично заменяла борщи и супы, очень нравилась детям и даже взрослым. Некоторые предпочитали есть соленую кашу, другие же добавляли сахар. В общем не бойтесь экспериментировать, порадуйте себя или своих детей старым-добрым полезным завтраком.

Ингредиенты:

Гречка – ½ стакана

Вода – 1 стакан

Молоко – 1 – 2 литра

Масло сливочное – по вкусу

Соль, сахар – по вкусу

Приготовление:

1. Кипятим молоко и оставляем остывать. Если Вы не любите кипяченое молоко, можете просто залить гречку свежим молоком.

2. Крупу перебираем, заливаем водой и солим по вкусу. Отвариваем, пока не впитается вся вода. Не забываем перемешивать, чтобы каша не пригорела.

3. Добавляем сливочное масло и тщательно перемешиваем. Даем немножко остыть.

4. Раскладываем кашу по глубоким тарелкам, после чего заливаем молоком. На свой вкус добавляем сахар или соль.

Подаем к столу и наслаждаемся вкусным, простым, а главное – питательным блюдом. Приятного аппетита!