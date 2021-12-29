Подарки по знакам зодиака: что подарить Водолею

Водолей – человек будущего, он непредсказуем и оригинален. Часто он не понимает себя сам, так что если вы не живете с ним вместе, вам вряд ли удастся угадать, какой подарок ему нужен больше всего, сообщает 1001 гороскоп.

Но это и не важно! Ведь Водолей настолько любознателен, что будет счастлив любому подарку, который сможет его удивить.

Все новое, необычное, забавное, странное и экстраординарное может быть отличным подарком Водолею. И, конечно же, этот подарок должен быть для него полной неожиданностью, сродни чертику из табакерки. Пусть Водолей даже не догадывается о том, что вы хотите ему подарить, иначе все его яркие эмоции будут растрачены заранее!

Лучшие подарки для Водолея

Цветы для Водолея

Цветы – это сфера экзотики и эмоций, в которой Водолей чувствует себя как рыба в воде! Вы не переборщите, если ваш букет виден за версту или будет удивлять глаз самым невероятным оформлением. Для экстравагантной натуры Водолея хорош только тот букет, который не навевает скуку.

Техника для Водолея

Водолей обожает самые невероятные и футуристические технические новинки. Это та область, в которой его легче всего удивить. В ней ему важна не столько практичность, сколько сам факт обладания предметом «из будущего». Подарите ему робот-пылесос, электронную книгу или любой забавный технический сувенир (вроде мини-робота для сбора крошек со стола) – и он будет счастлив, как ребенок!

Ювелирные украшения для Водолея

Классика для Водолея слишком скучна, в украшении он оценит декоративность (орнамент, этнические мотивы), а также экзотичность (индейский браслет-сувенир) или дизайнерский эксклюзив. Природные материалы в украшении – кожа, полудрагоценные камни, дерево, перья – приветствуются.

Предметы быта для Водолея

Натура Водолея слишком широка, чтобы зацикливаться на быте, но он предпочтет скорее есть из одноразовой посуды, чем из тарелок «как у всех». Поэтому порадовать его можно не теми вещами, которых у него нет, а теми, которыми он может восхититься. Пусть у него уже есть сто чашек, но если ваша самая прикольная, именно она и будет любимой!

Парфюм для Водолея

Если во флаконе – ароматы данных стран, это парфюм для Водолея. Он должен быть сильным, ярким и запоминающимся, с самыми неожиданными акцентами (корица, ваниль, апельсин и т.д.). Подойдут восточные, пряные, экзотические ароматы (иланг-иланг, мускус, сандаловое дерево, орхидея). Парфюм должен быть таким, чтобы от него кружилась голова!

Безделушки и сувениры для Водолея

Стандартные сувениры (мягкая игрушка, магнитик) для Водолея слишком безлики. Даря ему даже маленькую безделушку, позаботьтесь о том, чтобы в ней была идея, изюминка, «душа».