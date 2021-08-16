"Гормон счастья": как получить удовольствие от бега

Испытать эйфорию во время пробежки - настоящая удача! Что же в это время происходит с нашим организмом, и как приблизить это состояние - рассказываем в статье, сообщает You.elka.news.

Как известно, бег — самый простой и доступный способ кардионагрузки, позволяющий быстро привести тело в тонус, согнать лишние килограммы, повысить уровень выносливости и просто отлично провести время. Все, что вам нужно — это удобная форма, кроссовки и выбранный для бега маршрут, который будет вас радовать.

Во время самой пробежки существует высокая вероятность поймать «эйфорию бегуна». Состояние необъяснимого счастья, которое настигает вас во время тренировки, напоминающее легкое опьянение. В этот момент вы чувствуете, что ваше тело полно сил и энергии, ноги настолько сильны, что могут пробежать еще целый марафон, а вам подвластно абсолютно все! В организме начинают вырабатываться гармонии счастья — эндорфины, и пробежка превращается в нечто похожее на вечеринку. Как же испытать такой яркий спектр эмоций?

Подготовка

Перед тем, как начать тренировку, убедитесь, что вам ничего не помешает в процессе бега: форма удобная, кроссовки не трут, шнурки завязаны. Перед пробежкой не употребляйте еду за 1,5 - 2 часа, не пейте много воды за час до бега. Обязательно сходите в туалет, чтобы бежать «налегке».

Длительная тренировка

Для максимально эффективного кардио, в течение которого можно получить подобное удовольствие, лучше всего стоит выбирать бег на длинные дистанции. При этом ваш темп должен быть комфортным, примерно таким, чтобы вы могли спокойно разговаривать. Ваш пульс должен быть частым, но постоянным, оценивайте затрат своих сил на 6 по 10-ти бальной шкале.

Опыт

Чем чаще вы бегаете, тем больше у вас шансов испытать это магическое чувство. Ваши мышцы крепнут, сознание привыкает и мысли о внезапном прекращении пробежки от легкой усталости больше не посещают вашу голову, вы становитесь более расслабленным и начинаете просто получать удовольствие.

Как только вы испытаете удовольствие, поймаете себя на этой мысли, продолжайте бежать. Не останавливайтесь, чувство будет усиливаться. После таких пробежек хорошее настроение на весь день будет вам обеспечено.