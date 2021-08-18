Дефицит кальция в организме: девять признаков

Недостаток кальция, конечно, может развиваться как у женщин, так и у мужчин, но чаще всего с этой проблемой сталкиваются женщины. Для женщин актуален нормальный уровень эстрогенов.

Именно снижение этих гормонов в сыворотке крови чаще всего приводит к остеопорозу. Тестостерон и гормон роста, наоборот, всячески радеют, чтобы кальций не покидал нас.

Возникновение дефицита кальция в организме может быть связано со снижением поступления кальция с едой, из-за неправильного выбора продуктов и их сочетаний, с ускорением выведения из организма, а также с гормональными нарушениями.

Лишним препятствием могут стать вещества, нейтрализующие соляную кислоту желудочного сока. Например, сода и любые щелочи. Избыточное употребление кофеина, а также повышенное содержание натрия в продуктах. Употребление углеводов и белков сверх нормы. Например, за каждые превышающие физиологическую норму 50 г белка мы увеличиваем потери кальция на 60 мг. Повышенная концентрация инсулина также может увеличивать потери кальция.

Есть девять основных признаков дефицита кальция:

1. Снижение плотности кости (остеопороз) - это один из самых опасных симптомов дефицита кальция, так как он может привести к серьезным и частым переломам. Плотность костной ткани снижается, потому что организм использует кальций для других жизненно важных функций.

2. Синяки - кальций участвует в свертывании крови, когда кровеносный сосуд лопается. При дефиците кальция, синяки более выражены после незначительных травм или ушибов, потому что маленькие капилляры кровоточат под кожей.

3. Мышечные судороги - мышечные судороги являются предупреждающим сигналом дефицита кальция и, как правило, затрагивают икроножные мышцы бедра. А все потому, что кальций помогает регулировать мышечные сокращения.

4. Потеря памяти - это один из самых серьезных признаков недостатка кальция. Ионы кальция играют важную роль в процессе отправки нервных сигналов. Когда организму не хватает кальция, стимуляция нервов встречает механизм сопротивления в организме человека.

5. Зубная боль - плотность костной ткани снижается, когда организм нуждается в кальции и берет его с костей и зубов. Это приводит к ослаблению зубов, которые, вероятней всего, разрушатся или будут поражены кариесом.

6. Хрупкие ногти - ногти часто становятся ломкими, как только возникает дефицит кальция.

7. Онемение - этот симптом возникает из-за низкого уровня кальция в крови и неправильно функционирующей нервной системы. Чаще всего это происходит в тяжелых случаях.

8. Болезненные спазмы при менструации - сильные спазмы до и во время менструации могут быть связаны с отсутствием кальция. Без кальция, кровь не может правильно свертываться, вызывая сильное кровотечение во время менструации.

9. Истощение - общее чувство усталости и вялости может говорить о дефиците кальция. Без кальция, мозг не может правильно функционировать