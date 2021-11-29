Диетические салаты с морепродуктами на Новый год

Новый год - особый праздник. Но вспомните, как на утро болит желудок от тяжелой пищи, особенно, если до этого вы придерживались диеты. Совсем не обязательно готовить тяжелые салаты, заправляя их горой майонеза.

Вы сможете удивить и убедить своих гостей в том, что и диетические блюда могут быть очень вкусными. ﻿Предлагаем несколько простых, но оригинальных рецептов.

С кальмарами и креветками

200 г кальмаров;

150 г креветок;

100 г салатных листьев;

16 маслин;

10 помидорок черри;

2 зубчика чеснока;

небольшой пучок петрушки;

4 ст. л. соевого соуса;

1 ч. л. сахара;

1 ст. л. лимонного сока;

5 ст. л. растительного масла.

Приготовление:

Начнем соуса, так как понадобится время, чтобы он настоялся. Для этого через мелкую терку пропускаем чеснок, шинкуем небольшой пучок петрушки. Петрушку с пряностью посыпаем сахаром и прямо ножом перетираем до консистенции пасты.Получившуюся кашицу перекладываем в небольшую емкость, добавляем сок лимона, масло и соевый соус. Все хорошо размешиваем и отправляем соус в холодильник.

Теперь подготовим морепродукты. Кальмары размораживаем и варим буквально 1 минуту. Креветки, если они сырые, варим не дольше 3 минут. Кольцами нарезаем кальмары. Очищаем креветки, обязательно удаляем жилку кишечника, которая проходит вдоль спинки.

Черри разрезаем пополам. Если плоды крупные, то на четвертинки.

Собираем салат. Берем широкую тарелку, по центру ставим любую круглую емкость, вокруг которой раскладываем листья салата.Выкладываем морепродукты, черри и маслины.Достаем заправку, перемешиваем, переливаем в соусник, ставим его на место круглой емкостью. Блюдо можно подавать к столу.

Такой салат готовится очень просто, главное, не переварить морепродукты, иначе они станут резиновыми на вкус.

С мидиями

100 г мидий;

50 г репчатого лука;

5 г чеснока;

40 мл белого вина (сухого);

40 мл оливкового масла;

5 мл соевого соуса;

30 мл сока лайма;

5 г базилика;

5 перепелиных яиц;

100 г помидоров;

60 г болгарского перца;

50 г салатного микса;

5 г семян кунжута.

Приготовление:

Очень мелко шинкуем лук и чеснок, отправляем на разогретую сковороду и обжариваем буквально полминуты.

Выкладываем мидии, вливаем белое вино, перемешиваем и тушим 2-3 минуты.

Для заправки смешиваем масло с соевым соусом, соком лайма (можно заменить лимонным соком) и измельченными листиками базилика.

Тонкой, но не слишком длинной соломкой нарезаем болгарский перец.

Помидоры разрезаем на дольки.

В миску выкладываем салатный микс, подготовленные овощи, вливаем заправку и все перемешиваем.

Перекладываем салат на красивое блюдо, сверху раскладываем мидии, половинки перепелиных яиц и посыпаем семенами кунжута.

С креветками и авокадо

100 г рукколы;

1 авокадо;

200 г помидор черри;

300 г креветок;

лимонный сок;

2 ст. л. оливкового масла;

соль по вкусу.

Приготовление: