Пять способов улучшить свой сон

Когда вы регулярно высыпаетесь – это сразу же заметно. Вы креативны, эффективно решаете проблемы, легко запоминаете информацию и принимаете правильные решения. Дело в том, что работа нашего мозга напрямую связана с полноценным сном. Чем лучше и слаще мы спим – тем она продуктивней, сообщает Клубер.

Если же мы смотрим до полночи сериалы или играем в компьютерные игры, а потом ещё часами ворочаемся, пытаясь заснуть, происходит обратное: снижается способность генерировать новые идеи, запоминать и концентрироваться на какой-то определённой задаче. Продуктивность мозга резко падает.

Таким образом, если хотите, чтобы ваш мозг заработал на полную силу – разберитесь с ночным сном. Научитесь высыпаться и получать от этого удовольствие.

Предполагаем, что вы уже пытались наладить ночной сон, следуя традиционным советам. Например, не смотреть на ночь страшных фильмов или слишком увлекающих сериалов, затемнять спальню, не заглядывать в телефон перед сном. Не работают? Вполне возможно, что вы нуждаетесь в каких-то новых стратегиях. Как насчёт несколько странных, но очень эффективных?

Перекрасьте стены своей спальни в другой цвет.

Согласно исследованиям учёных, цвет стен в доме определяет наше настроение. Например, определённые цвета способствуют расслаблению и спокойствию, в то время как другие – вызывают тревогу и беспокойство.

Оранжевый, красный и жёлтый – стимулируют активность и жажду деятельности, а вот синий, зелёный и серый – успокаивают и настраивают на отдых. Так что если хотите без проблем засыпать и высыпаться – просто купите банку краски или новые обои. Одна суббота, и ваша спальня превратится в место, где глаза просто будут смыкаться от желания поспать!

Спите с открытой дверью или окном.

Недавние исследования психологов показали, что если в вашей спальне ночью закрыты окна и двери, то это ассоциируется с бодрствованием.

Возможно это происходит из-за того, что в душном и непроветренном помещении мало кислорода, а вот концентрация углекислого газа – наоборот возрастает. Даже при незначительном повышении СО2 нам уже сложно расслабиться. Вот почему сложно спать в душных помещениях.

Итак, если хотите сладко спать, не закрывайте дверь в спальню, а если позволяют погодные условия – держите форточку открытой. Кстати, многие люди спят с открытым окном круглый год, причём – очень крепко. Запомните: свежий воздух – это ключевой элемент гигиены сна.

Прогуливайтесь каждый день после пробуждения.

Казалось бы, что может быть общего между утренними прогулками и ночным сном? Но на самом деле эти два вида деятельности неразрывно связаны между собой.

Дело в том, что естественное освещение по утрам очень благотворно воздействует на ваши циркадные ритмы. А они являются своего рода биологическими часами и отвечают за биологические процессы в организме. Поэтому утреннее воздействие солнечного света может увеличить вероятность того, что вечером вы легко заснёте, и будете крепко спать до самого утра.

Для лучшего эффекта учёные советуют проводить на улице 10-20 минут сразу же после пробуждения. Вы можете выпить кофе на балконе или просто прогуляться по окрестностям.

Если же у вас нет возможности для этого, то хотя бы включайте яркое искусственное освещение в доме, пока собираетесь на работу и завтракаете. Это также срабатывает и заводит ваш внутренний биологический будильник.

Не используйте трекеры сна.

В последние годы всё большую популярность приобретают специальные приспособления – датчики движения, которые отслеживают и запоминают, сколько вы спали. Понимаю, что совет не пользоваться ими может выглядеть странно, но это действительно так. Если цель этих трекеров помочь вам управлять своим сном, почему избавление от них поможет лучше спать?

Ответ заключается в том, что одержимость данными отслеживания длительности сна является дополнительным стрессом для вашего мозга. А это препятствует расслаблению и спокойному засыпанию. Ну будете вы с точностью до секунды знать, сколько времени спали, а сколько ворочались в кровати, пытаясь заснуть, и что с этого?

Попытки всё контролировать и даже сон – это огромная проблема. Но хорошие новости состоят в том, что её очень легко решить. Просто выбросьте свой трекер и сосредоточьтесь на приобретении здоровых привычек (включая медитацию, аутотренинг и другие методы для снятия стресса).

Прекратите пытаться заснуть.

Да, это может показаться нелогичным. Но исследования свидетельствуют о том, что чем больше вы стараетесь заснуть, тем сложнее… заснуть. Это связано с тем, что (как и при одержимости данными отслеживания длительности сна) беспокойство по поводу того, высыпаетесь ли вы, провоцирует ещё большую тревогу, что затрудняет засыпание.

Поэтому старайтесь делать всё спокойно и без фанатизма. Тут важны вечерние ритуалы, спокойная обстановка, чашка молока с мёдом или травяного чая перед сном, удобная пижама и комфортная температура воздуха в спальне. Доверьтесь своему телу – оно знает, когда пора отдыхать. Тем более, что вы утром встретили солнышко с чашкой кофе в руках. То есть завели свои биологические часы. Они обязательно сработают, и вы заснёте. Спокойно и крепко.