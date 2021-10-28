Полезные свойства облепихового масло

Облепиховое масло примечательно тем, что его можно использовать даже при гайморите, аденоидах, фарингите и полипах. Отличное решение облепиховое масло в нос – это средство точно поможет вам избавиться от насморка. Масло облепихи неоднократно помогало избавиться от храпа, увлажнить слизистую оболочку при сухости в носу, а также просто укрепить иммунитет организма, сообщает xCook.info.

Облепиховое масло не противопоказано для детей, грудничков и беременных женщин. Если правильно соблюдать пропорции, то вреда это средство не сможет нанести.

Польза облепихового масла

Вот список основных преимуществ закапывания носа облепиховым маслом:

Облепиха – мощный антиоксидант, что позволяет ей противостоять злокачественным новообразованиям, а также предупреждать сердечно-сосудистые заболевания.

Данное средство снимает разного рода воспаления, а также ускоряет регенерацию тканей.

Масло облепихи стимулирует иммунитет и помогает ему бороться с вирусами и бактериями.

Факт в том, что им можно лечить не только насморк. Такое масло используется для смазывания наружных отверстий носа, а также для ингаляций, которые ускоряют выздоровление.

При этом следует помнить, что облепиховое масло в нос противопоказано детям, которым еще не исполнилось два года, так как в этом возрасте они не способны задерживать дыхание. В связи с этим, облепиховое масло может попасть в дыхательные пути, из-за чего возникнуть серьёзные проблемы. Также следует убедиться, что у ребенка нет аллергии на данное средство, если ему исполнилось три года и вы решили капать нос облепиховым маслом.

Как использовать?

Очень часто облепиховое масло используется с другими продуктами, которые похожи по своим свойствам. Например, нередко масло облепихи объединяют с соком лука или с чесноком. Также для ингаляций используется облепиховое масло в совокупности с маслом эвкалипта или с настойкой прополиса. Всего существует несколько способов использовать облепиховое масло для лечения насморка. Давайте рассмотрим их подробнее.

Первый способ – это, непосредственно, капли в нос. Капать нос облепиховым маслом нужно три раза в день спустя равный промежуток времени. Перед данной процедурой необходимо сначала промыть нос физраствором. Всего такие капли следует капать не более трех дней подряд, после чего необходимо сделать паузу.

Еще один не менее эффективный способ избавиться от насморка, это смазывание внутренних стенок носа облепиховым маслом. При этом его не нужно разводить никаким раствором, а нос предварительно также стоит промыть.

Также можно делать ингаляции с облепиховым маслом. Для этого нужно добавить две капли масла на литр горячей кипяченой воды, после чего вдыхать пар на протяжении 20 минут. В день такие ингаляции можно делать не более двух раз.

С помощью облепихового масла можно делать так называемые компрессы. Для этого необходимо смешать 35 граммов облепихового масла, четыре грамма сока календулы, 20 граммов какао-масла, которое нужно предварительно растопить на паровой бане, и по 15 граммов прополиса с пчелиным медом. Все это следует хорошенько размешать, после чего в полученной смеси смочить два ватных тампона и вставить их в нос на полчаса.

Что касается детей, то ребенку необходимо закапывать от трех до пяти капель в одну ноздрю в зависимости от возраста. В целом же облепиховое масло в нос помогает быстро избавиться от насморка и у детей, и у взрослых, только не забывайте советоваться с врачом перед применением такого средства.