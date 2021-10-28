Полезные свойства облепихового масло
Облепиховое масло примечательно тем, что его можно использовать даже при гайморите, аденоидах, фарингите и полипах. Отличное решение облепиховое масло в нос – это средство точно поможет вам избавиться от насморка. Масло облепихи неоднократно помогало избавиться от храпа, увлажнить слизистую оболочку при сухости в носу, а также просто укрепить иммунитет организма, сообщает xCook.info.
Облепиховое масло не противопоказано для детей, грудничков и беременных женщин. Если правильно соблюдать пропорции, то вреда это средство не сможет нанести.
Польза облепихового масла
Вот список основных преимуществ закапывания носа облепиховым маслом:
- Облепиха – мощный антиоксидант, что позволяет ей противостоять злокачественным новообразованиям, а также предупреждать сердечно-сосудистые заболевания.
- Данное средство снимает разного рода воспаления, а также ускоряет регенерацию тканей.
- Масло облепихи стимулирует иммунитет и помогает ему бороться с вирусами и бактериями.
Факт в том, что им можно лечить не только насморк. Такое масло используется для смазывания наружных отверстий носа, а также для ингаляций, которые ускоряют выздоровление.
При этом следует помнить, что облепиховое масло в нос противопоказано детям, которым еще не исполнилось два года, так как в этом возрасте они не способны задерживать дыхание. В связи с этим, облепиховое масло может попасть в дыхательные пути, из-за чего возникнуть серьёзные проблемы. Также следует убедиться, что у ребенка нет аллергии на данное средство, если ему исполнилось три года и вы решили капать нос облепиховым маслом.
Как использовать?
Очень часто облепиховое масло используется с другими продуктами, которые похожи по своим свойствам. Например, нередко масло облепихи объединяют с соком лука или с чесноком. Также для ингаляций используется облепиховое масло в совокупности с маслом эвкалипта или с настойкой прополиса. Всего существует несколько способов использовать облепиховое масло для лечения насморка. Давайте рассмотрим их подробнее.
- Первый способ – это, непосредственно, капли в нос. Капать нос облепиховым маслом нужно три раза в день спустя равный промежуток времени. Перед данной процедурой необходимо сначала промыть нос физраствором. Всего такие капли следует капать не более трех дней подряд, после чего необходимо сделать паузу.
- Еще один не менее эффективный способ избавиться от насморка, это смазывание внутренних стенок носа облепиховым маслом. При этом его не нужно разводить никаким раствором, а нос предварительно также стоит промыть.
- Также можно делать ингаляции с облепиховым маслом. Для этого нужно добавить две капли масла на литр горячей кипяченой воды, после чего вдыхать пар на протяжении 20 минут. В день такие ингаляции можно делать не более двух раз.
- С помощью облепихового масла можно делать так называемые компрессы. Для этого необходимо смешать 35 граммов облепихового масла, четыре грамма сока календулы, 20 граммов какао-масла, которое нужно предварительно растопить на паровой бане, и по 15 граммов прополиса с пчелиным медом. Все это следует хорошенько размешать, после чего в полученной смеси смочить два ватных тампона и вставить их в нос на полчаса.
Что касается детей, то ребенку необходимо закапывать от трех до пяти капель в одну ноздрю в зависимости от возраста. В целом же облепиховое масло в нос помогает быстро избавиться от насморка и у детей, и у взрослых, только не забывайте советоваться с врачом перед применением такого средства.