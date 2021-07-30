Топ мужских солнцезащитных очков на лето 2021

Солнцезащитные очки – это не просто аксессуар для отпуска и времяпрепровождения на пляже. Многим этот предмет необходим для безопасной езды, так как очки с поляризацией не пропускают блики, а это создает максимальный комфорт за рулем, сообщает Voguemoda .

Однако и на этом функциональность данного аксессуара не заканчивается. Солнцезащитные очки для мужчин всегда завершают образ, придают ему особый штрих, по которому определяются статус и настроение их владельца. Ретро захватило умы многих производителей солнцезащитных очков.

В частности, большой популярностью пользуются мужские очки 2021 черного цвета в белой или золотистой металлической оправе.

Что касается других моделей, в них оправа должна гармонировать с цветом линз, то есть быть либо такого же цвета, либо чуть светлее. Яркий период 60-х годов прошлого века в современной интерпретации демонстрируют в своих коллекциях Tom Brown, Giorgio Armani и Stella McCartney.

Яркие краски, характерные также для эпохи хиппи, можно увидеть в новых марках. Звездные 80-е в тренде уже несколько сезонов, не исключение и нынешний год. Крупные формы, подчас угловатые, броские оправы, украшенные кристаллами, а также зеркальные стекла – этот стиль заставляет обращать на себя внимание и прекрасно подойдет для отпуска и похода в клуб. Цвет стекол варьируется от черного, темно-серого и коричневого до светлого.

Классика всегда остается нетронутой, меняются лишь небольшие детали. Christian Dior делает акцент на металлической вставке на оправе, Diesel – на оригинальной форме (словно внахлест наложенные друг на друга части оправы с тремя гвоздиками), Dsquared2 играет в экстравагантность, тогда как Armani и Salvatore Ferragamo сдержанны, Ray Ban расцвечивает стекла, при этом делая незаметными оправы.

Модели с затемненными стеклами сверху и более светлыми снизу тоже актуальны. При разработке дизайна новых коллекций солнцезащитных очков бренды всегда уделяют внимание форме «авиатор».

Подчеркнуто мускульные квадратные оправы стали для компаний AM, Stella McCartney и Burberry отправной точкой. В Gucci создали на их основе целую коллекцию, в которой можно также увидеть актуальное сейчас градирование цветовой гаммы на стеклах. Геометричность форм делает этот аксессуар запоминающимся и придает образу некоторую брутальность. Мода на экологичность и натуральность продуктов и товаров теперь охватила и создателей солнцезащитных очков.