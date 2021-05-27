Влияние на организм: польза или вред витамина B2 (рибофлавин)

Влияние на организм: польза или вред витамина B2 (рибофлавин)

Пищевая добавка Е101 относится к группе красителей. Другое ее название – рибофлавин, который более известен под наименованием витамин В2. Кроме того существует и еще одна разновидность данной пищевой добавки. Называется она натриевая соль рибофлавин 5′ - фосфат, сообщает xCook.info.

Как непосредственно сам рибофлавин, так и натриевая соль рибофлавин 5′ - фосфат разрешены к применению в производстве продуктов питания.

рибофлавин

Влияние на организм: польза или вред?

Рибофлавин и натриевая соль рибофлавин 5′ - фосфат в качестве витамина В2 принимает участие в обмене белков, жиров и углеводов. Основная биологическая роль – участие в окислительно-восстановительных реакциях организма.

При недостатке данного витамина наблюдаются такие симптомы:

  • кожные воспаления;
  • воспаления слизистых оболочек ротовой полости, а также глаз;
  • существенное снижение аппетита и слабость;
  • частые головные боли;
  • ухудшение состояния волос;
  • проблемы с пищеварением и т.д.

Кроме того, следует отметить, что негативное воздействие пищевой добавки возможно и при ее избытке. Итак, возможно развитие различного рода аллергий, а также может быть спровоцирована дисфункция почек, а также органов зрения.

Суточная норма потребления красителя Е101, получаемого с искусственно обогащенными ним продуктами не должна превышать порог в 0,5 мг на 1 кг массы тела.

Очевидно, что пищевая добавка Е101 скорее принесет организму пользу нежели вред, ведь она является ни чем иным, как витамином В2. Однако все же передозировка вещества может представлять опасность.

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