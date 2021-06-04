Как авокадо влияет на работу кишечника

Новое исследование ученых из Университета Иллинойса, опубликованное в журнале в Journal of Nutrition, установило, что ежедневное употребление авокадо положительно влияет на работу кишечника, сообщает MedicalNewsToday.

В исследовании длительностью 12 недель приняли участие 163 человека в возрасте от 25 до 45 лет с избыточным весом, которых разделили на две группы: первая ежедневно добавляла авокадо на завтрак, обед и ужин, а вторая группа питалась по точно такому же меню, но исключила из рациона этот фрукт.

В течение этого периода участники исследования сдавали образцы крови, мочи и кала для анализа.

По результатам исследования ежедневное употребление авокадо привело к снижению концентрации в кале желчных кислот. Значительно выросло содержание короткоцепочечных жирных кислот, которые являются важными для здоровья толстого кишечника и оказывают противораковое и противовоспалительное действие.

Ученые отметили, что благодаря употреблению авокадо возросло количество бактерий, которые способны к ферментации клетчатки. Эти бактерии хорошо влияют на пищеварение и метаболические функции кишечника.