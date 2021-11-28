Как ухаживать за кожей во время ношения маски

В прошлом году человечество столкнулось с новой бьюти-проблемой – маскне. Причина – вынужденное ношения масок из-за всемирной пандемии коронавируса. Воспаления и акне в области ношения обязательной накладки на лицо портят внешний вид и оставляют массу неприятностей, пишет Ольвия Агаркова, РБК-Украина.

Чтобы последствия от ношения масок были минимальными, пересмотрите ваш ежедневный уход:

применяйте мягкое очищающее средство при умывании

умывайтесь водой комнатной температуры (не горячей)

аккуратно промакивайте лицо после очищения (без трения)

отдавайте предпочтение самым легким увлажняющим кремам и наносите их на ещё влажную кожу сразу после тонизации

старайтесь чаще использовать дополнительные средства ухода за кожей — маски с увлажняющим действием (2-3 раза в неделю)