Как ухаживать за кожей во время ношения маски
В прошлом году человечество столкнулось с новой бьюти-проблемой – маскне. Причина – вынужденное ношения масок из-за всемирной пандемии коронавируса. Воспаления и акне в области ношения обязательной накладки на лицо портят внешний вид и оставляют массу неприятностей, пишет Ольвия Агаркова, РБК-Украина.
Чтобы последствия от ношения масок были минимальными, пересмотрите ваш ежедневный уход:
- применяйте мягкое очищающее средство при умывании
- умывайтесь водой комнатной температуры (не горячей)
- аккуратно промакивайте лицо после очищения (без трения)
- отдавайте предпочтение самым легким увлажняющим кремам и наносите их на ещё влажную кожу сразу после тонизации
- старайтесь чаще использовать дополнительные средства ухода за кожей — маски с увлажняющим действием (2-3 раза в неделю)
- при увеличении количества угревых высыпаний, используйте средства точечного действия с салициловой кислотой, маслом чайного дерева, цинком
- откажитесь на этот период от рабочих (ретиноиды), но порою довольно агрессивных средств при лечении акне / борьбы с морщинками, если ваша кожа раздражена, воспалена.