Какие натуральные продукты улучшают зрение

Чтобы улучшить зрение, важно питаться умеренно, выбирать сочетаемые между собой и быстроусвояемые продукты, а также следить, чтобы в употребляемой пище было достаточное количество витаминных и минеральных веществ, необходимых глазам, сообщает siberianhealth.

К таким продуктам не относятся:

алкоголь;

мучные изделия, особенно белый хлеб;

колбасы;

копчености;

крепкий чай и кофе;

большинство консервов;

соль и сахар.

Все перечисленное необходимо исключить из рациона или употреблять изредка.

Какие натуральные продукты полезны для зрения.

1. Морковь

В красной моркови много b-каротина – ретиноида, который преобразуется в организме в витамин А. При его дефиците развивается гемералопия – куриная слепота.

Внимание! Каротин плохо усваивается, поэтому морковь нужно есть вместе с жирами – маслом, сыром, сливками, сметаной.

2. Шпинат и брокколи

Зеленые овощи содержат зеаксантин и лютеин. Эти родственники каротина относятся к каротиноидам, которые содержатся в сетчатке, а также в области макулы (macula lutea), или желтого пятна – зоне наибольшей остроты зрения. Листовые овощи, к примеру, шпинат, укроп, петрушка, салат, защищают ткани глаз от ультрафиолетового излучения и старения. Брокколи предупреждает катаракту, укрепляет глаза, снимает напряжение.

3. Черника

В числе улучшающих зрение продуктов – черника и голубика. Они содержат антоцианы, которые укрепляют стенки капилляров, защищают от дистрофии и глазной усталости. Кроме того, в этих ягодах много танинов и флавоноидов, которые нормализуют микроциркуляцию крови, оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие. Полезные свойства черники сохраняются после замораживания и тепловой обработки.

Внимание! Несколько ложек черничного джема или ½ стакана ягод помогут справиться с высокой зрительной нагрузкой у людей, работающих за компьютером.

4. Цитрусовые

Лимоны, апельсины, грейпфруты противостоят воспалительным и возрастным заболеваниям. Высокое содержание витамина С делает цитрусовые идеальными для укрепления капилляров глаз.

Люди с аллергией могут заменить цитрусовые фруктами оранжевого и зеленого цвета. Например, в шиповнике витамина С в 25 раз больше, чем в апельсинах.

5. Орехи

Фундук, миндаль, бразильский, кедровый, грецкий и другие орехи входят в список продуктов для зрения благодаря витаминам В2 и Е. Первый нужен для нормального цветовосприятия и предупреждения конъюнктивита. Второй, являясь сильным антиоксидантом, оберегает ткани глаз от свободных радикалов.

6. Лук и чеснок

Лук и чеснок сохраняют и восстанавливают четкость зрения. В овощах содержится сера, которая отвечает за красоту ногтей, кожи и волос, противостоит тромбообразованию и поддерживает здоровье глаз.

7. Кукуруза

Золотистый цвет кукурузных зерен обусловлен содержанием золота. Его в кукурузе крайне мало, но даже этой микроскопической дозы достаточно для укрепления оболочки глаз, оказания противовоспалительного и антисептического действия. Положительный эффект золота усиливается B-витаминами, железом и кальцием.

8. Яйца

Яйца полезны для глаз и зрения. В желтках много серы и лютеина, при этом желтки перепелиных яиц полезнее куриных, так как содержат больше глицина и железа.

9. Рыба

Рыба жирных сортов – важный источник витамина В6 и ненасыщенных жирных кислот. Витамин В6 отвечает за нормальную работу ЦНС, при его нехватке глаза быстро утомляются. Омега-3 и 6 жирные кислоты помогают сохранить остроту зрения до старости.

Внимание! Замените рыбу рыбьим жиром в капсулах. Польза у них одинаковая, но капсулы не имеют рыбного запаха и вкуса.

10. Творог

Творог содержит витамин В2, регулирующий метаболизм в роговице и хрусталике, и витамин В12, влияющий на кровоснабжение в тканях глаз. Пользу продукта увеличивают кальций, необходимый глазной склере, и калий – минерал, укрепляющий все мышцы, включая глазные.

Внимание! Выбирайте продукты для зрения для детей и взрослых, исходя из ситуации и целей. Например, против конъюнктивита эффективен сок петрушки, при постоянном и длительном напряжении глаз во время работы – свежевыжатый морковный сок, а для эластичных сосудов – желтые фрукты или шиповник.

Не ограничивайтесь только изменением рациона. Обязательно тренируйте все тело и регулярно делайте простые упражнения для глаз.