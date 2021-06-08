Сухая кожа лица: питание и увлажнение дома

Сухость кожи распознать очень легко. Дерма теряет свой здоровый внешний вид и становится дряблой, на ней появляются шелушения и морщинки, возникает дискомфорт. Обнаружив данные признаки у себя, сначала нужно выяснить причину их появления. Так как от этого напрямую зависит дальнейший уход и его эффективность, сообщает moddam.ru.

Возраст. Женщинам, перешагнувшим 25-летний рубеж, следует особенно тщательно подбирать косметологические средства. В их составе обязательно должен присутствовать коллаген и гиалуроновая кислота. Именно эти два компонента помогают коже удерживать столь необходимую ей влагу. Важно! Исключите косметику, в составе которой есть ретинол, так как данное вещество может тоже сушить дерму.

Нездоровое питание. Чрезмерное потребление вредных продуктов, а также отсутствие в рационе свежей зелени, фруктов и овощей приводит не только к проблемам со здоровьем, но и увяданию кожи.

Воздух. Наверняка вы замечали, что чаще всего дерма становится обезвоженной в зимний сезон. А все потому, что в это время на полную мощность работают обогреватели, которые сушат воздух. Дабы минимизировать их негативное влияние на кожу, вам достаточно в обиходе использовать специальные увлажнители.

Стрессы. Регулярный недосып и переживания также отрицательно сказываются на состоянии дермы. Старайтесь по максимуму отдыхать и уделять время себе.

Как ухаживать за обезвоженной кожей лица: правила

Питать и увлажнять кожу лица можно и самостоятельно, не прибегая к помощи косметологов. Нужно только правильно выстроить свой ежедневный уходовый моцион. В этом вам как раз и помогут рекомендации, приведенные ниже.

Не ленитесь, в особенности вечером, очищать дерму. Причем одной мицеллярной водой здесь не обойтись. Лицо необходимо обязательно умыть с применением специального геля или пенки. Есть требования и к воде. Водопроводная для проведения данной процедуры не годится. Лучше использовать очищенную или минеральную.

Забудьте о скрабах и агрессивных кислотных пилингах, так как они еще больше травмируют дерму. Для дополнительного очищения кожи применять лучше щадящие средства.

Включите в свой уход увлажняющие тоники. Они не только очищают дерму, но и подготавливают ее к дальнейшим процедурам.

Не пренебрегайте кремом, даже если чувствуете, что не нуждаетесь в дополнительном увлажнении.

Важно! С наступлением 20-летнего возраста появляется необходимость в косметике с омолаживающим эффектом. С ее помощью вы сможете поддерживать дерму в удовлетворительном состоянии, а также предотвратить ее раннее старение.

Помимо основного ежедневного ухода, кожа лица также нуждается и в масках, которые можно сделать самостоятельно.

Ромашковая

Обладательницам чувствительной дермы идеально подойдет маска из лекарственной ромашки. Залейте 25 г соцветий 100 мл горячего молока и оставьте настояться на 10-15 минут. К готовому отвару добавьте 15 г жидкого меда и 25 г отрубей. Полученную смесь хорошенько перемешайте и нанесите на лицо. Держать ромашковую маску нужно 20-30 минут.

Томатная

Увлажнить жирную кожу лица в домашних условиях вам помогут томаты. В магазине приобретите свежие помидоры, очистите их от кожуры и перебейте блендером. Пюре нанесите на лицо и держите не более получаса.

Томатная маска хороша тем, что она не только убирает сухость кожи, но еще и способствует нормализации работы сальных желез, за счет чего значительно уменьшается количество воспалений.

Шоколадная

А вот эта маска уж точно не оставит никого равнодушным. Она снимет раздражение, напитает кожу и главное — поднимет настроение. Возьмите 50 г черного шоколада хорошего качества. В его составе должно быть обязательно какао-масло. Поломайте шоколад на мелкие кусочки и растопите его на водяной бане. Добавьте к нему 10 г оливкового масла. Дайте смеси остыть. На коже шоколадная маска должна быть не более 15 минут. Если ее передержать, то можно получить обратный эффект.

Желатиновая

Питать обезвоженную кожу лица можно и с помощью желатиновой маски, приготовленной в домашних условиях. Вам нужно всего лишь замочить желатин в холодной воде и оставить его набухать. После, растопите его на водяной бане.

Последующие ингредиенты желатиновой маски зависят уже непосредственно от вашего типа дермы. Например, обладательницы жирной кожи могут использовать лимонный сок или яичный белок. Девушкам с нормальной и чувствительной кожей следует добавить к желатину молоко, яблочное пюре или киви.

Сметанная

Очень эффективная маска, результат от которой вы увидите уже после первого ее применения. К 30 г жирной сметаны (лучше домашней) добавьте чайную ложку оливкового масла (ши, авокадо или персикового).

Банановая

Эту маску лучше делать в холодное время года. Она поможет напитать и оздоровить кожу, выровнять мелкие морщинки и убрать воспаления. Разомните в емкости половинку банана до состояния пюре. Добавьте к нему чайную ложку вашего любимого крема, пару капель эфирного масла (лимонного или апельсинового), а также столовую ложку масла авокадо.