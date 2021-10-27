Полезно ли авокадо для здоровья

Авокадо – вечнозеленое дерево, растущее только в жарком климате, с плодами грушевидной формы с крупной косточкой внутри. Польза мякоти авокадо для мужчин, женщин и детей обусловлена высоким содержанием в ней полезных веществ.

Польза авокадо

В пищу употребляют только мякоть плода, которая содержит большое количество витаминов (группы В, Е, А, С, К, фолиевая кислота), минералов (кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод, магний и множество других). Несмотря на высокую калорийность (в 100г 212 ккал), авокадо способствует похудению благодаря легкоусвояемым мононенасыщенным жирам. Кроме того, плод не содержит холестерин.

Диетологи рекомендуют этот продукт людям с заболеваниями сердечно – сосудистой системы, ЖКТ, а также для общего улучшения состояния организма.

Манногептулоза, которой больше всего содержится именно в авокадо, положительно влияет на состояние нервной системы, уменьшая чувство усталости и сонливость. Это вещество ученые в перспективе планируют использовать в качестве «таблетки для голодания» без сокращения реального рациона, так как манногептулоза уменьшает секрецию ферментов, необходимых для усвоения глюкозы. Таким образом, клетки получают меньше энергии при том же объеме питания. Положительный эффект от небольшого голодания клеток был выявлен в процессе экспериментов над мышами и обезьянами еще в тридцатых годах прошлого века – подопытные жили гораздо дольше своих собратьев.

Вред авокадо

Не стоит забывать о токсичности кожуры и косточки, а также ограничивать употребление мякоти – ведь она содержит немало жиров. Из – за специфического состава авокадо может вызвать аллергическую реакцию, поэтому вводить в рацион этот плод нужно постепенно. Людям с острыми заболеваниями печени следует исключить из рациона авокадо, как и большинство жирных продуктов. Изредка наблюдается индивидуальная непереносимость продукта и аллергии – в таком случае авокадо лучше не есть.