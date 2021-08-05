Как исправить осанку: упражнения Бубновского

Правильная осанка, прямая спина - это один из залогов успеха в жизни и карьере. Плохая осанка и сутулость - верный признак того, что низкая самооценка и неуверенность в себе, стали постоянными спутниками по жизни, сообщает Бубновский.

Впервые такие нарушения дают о себе знать еще в детском возрасте. Искривления осанки провоцируют чрезмерное увлечение гаджетами, неправильная посадка за рабочим столом, школьные перегрузки и сокращение времени для отдыха и подвижных игр.

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Бубновский предлагает надежный способ, который поможет убрать сутулость и повысить эффективность своей работы, поднять жизненный тонус. Правильная осанка - это не только здоровый позвоночник, но и хорошее настроение, адекватная самооценка.

Чтобы убрать сутулость и победить кифоз и сколиоз надо незамедлительно начинать делать комплекс, который включает специальные упражнения для спины.

Данные заболевания являются причиной многих сопутствующих заболеваний и влияют в целом на весь организм. Здоровая осанка начинается со стоп. Различные ортопедические "помощники", например, ортопедические стельки, никак не помогают правильной осанке. На формирование здоровой осанки оказывает влияние сила мышц и связок. Отсутствие достаточной двигательной активности приводит к тому, что мышцы не получают необходимой им нагрузки, слабеют и перестают выполнять важнейшую функцию — поддерживать позвоночник в вертикальном положении.