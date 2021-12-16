Маркировка чая и обозначения на упаковке

Различные аббревиатуры, указанные на упаковках чая, не всегда понятны покупателю. В мире существует международная классификация чаев. Она применяется для облегчения оценивания чайных сортов, которые поступают в продажу.

Многим интересен вопрос, касающийся различия черного и зеленого чая. Все знают, что эти виды напитков, кроме вкусовых качеств, отличаются ароматом и цветом готового настоя, но не все знают, что обе эти разновидности продуктов получают из одного и того же исходного сырья. Так почему же чай черный, и в чем кроется его разница с зеленым чаем в таком случае? А различие заключается всего-то в технологии производства, а точнее, во времени выдержки чайных листьев на стадии ферментации. Именно поэтому зеленый чай всегда имеет более выраженную горечь и привкус, лист в заварке менее иссушенный и не так сильно скрученный.

В настоящее время можно приобрести чай различных разновидностей, марок и сортов, который легко классифицировать по различным признакам.

Расшифруем некоторые из них.

По типу чая : черным, зеленым, полуферментированным (оолонги), ароматизированным. Также это могут быть травяные сборы, чаеподобные напитки (матэ, каркадэ, ройбос и т.д.).

: черным, зеленым, полуферментированным (оолонги), ароматизированным. Также это могут быть травяные сборы, чаеподобные напитки (матэ, каркадэ, ройбос и т.д.). Классификация внутри черного и зеленого чая. Он может быть рассыпными (листовыми или гранулированными), ароматизированными, пакетированными, прессованными, экстрагированными.

Он может быть рассыпными (листовыми или гранулированными), ароматизированными, пакетированными, прессованными, экстрагированными. Страна - производитель чая . Может быть указана только страна, в которой произрастает чай. Страны выращивания чая - это: Цейлон, Индия, Китай, Кения, Индонезия и Вьетнам.

. Может быть указана только страна, в которой произрастает чай. Страны выращивания чая - это: Цейлон, Индия, Китай, Кения, Индонезия и Вьетнам. Где упакован чай . Может быть указана страна - производитель данной марки чая.

. Может быть указана страна - производитель данной марки чая. По величине чайного листа. Обратив внимание на эти надписи, вы получите представление о том, какой чай вы покупаете - крупнолистовой, мелколистовой или гранулированный. Обозначения у них следующие: листовой (leaf), ломанный (broken), мелкий (fannings), крошка (dust).

На Шри - Ланке используют следующие термины:

«orange pekoe» - (оранж пекое или ОР) - как правило, указывает, что чай приготовлен из двух верхних молодых листочков, покрытых нежным пушком (т.е. очень молодой, нежный лист чая). Цельный скрученный лист. Чай имеет крепкий настой и приятный аромат, который варьируется в зависимости от места произрастания.

«pekoe» - (пекое или Р ) - так называют только что распустившиеся чайные листочки. Скрученные в шарообразную форму листья, дающие не крепкий чай с нежным вкусом и ароматом. Такой чай известен в народе как «порох».

«flowery» - (флаури или F) - указывает на то, что сорт чая может содержать типсы (листовые почки (не путать с цветковыми) чайного куста, которые ещё не раскрылись или только начали раскрываться).

«broken» - (брокен B) - среднелистовой (ломаный) чай.

«fannings» - (фаннингс F) - высевки из мякоти чайного листа, которые используют в основном для производства пакетированного чая.

«dust» - (даст D) - крошка, мельчайшие частицы чайного листа.

В обозначении стандартов гранулированного чая добавляется аббревиатура СТС (си-ти-си) или LTP (эл-ти пи), в зависимости от оборудования, на котором этот чай скручивали.

В Индии принята дополнительная терминология:

«tippy», «golden», «fine» - все они используются для обозначения более или менее высокого качества чая и для определения более или менее крупного размера чайного листа, в соответствии со своими названиями.

В Китае принята система стандартизации зелёных чаёв, их можно условно разделить на три группы:

«Сенча» - (Sencha) - так называемые «бровевидные» - это чайные листья, скрученные подобно чёрному чаю, изогнутые и своими очертаниями напоминают бровь.

«Хусон» - (YH) - название означает, что чайные листья собраны до сезона дождей. Может быть очень хорошего или наоборот, весьма посредственного качества.

«Ганпаудер» - (GP) - чайные листья, плотно скученные в шарики. Может быть крупным и мелким.