Виды чая: как выбрать и хранить

Черный чай давно стал традиционным напитком во многих семьях. Одни люди не представляют без этого напитка начала своего дня. Крупнейшими экспортерами чайных листьев стали Индия, Китай и Турция, сообщает xCook.info.

Растет чай на чайных плантациях. Эти угодья в настоящее время уже не являются дикорастущими: их культивируют. Чай – растение многолетнее.

Как выбрать?

Цвет чайной заварки должен быть только черным. Любые бурые, коричневатые, а тем более серые листья, обнаруженные потребителем, говорят о низкосортности заготовки. Следовательно, в будущем стоит отказаться от приобретения чая этой торговой марки.

Чайная заварка должна быть сухой. Влажное сырье не только теряет свои качества и аромат, но и свидетельствует о том, что продукт хранился с нарушением правил. От заваривания такого чая стоит отказаться, ведь пользы или гастрономического наслаждения такой продукт не принесет.

Качественное сырье для приготовления ароматного чая должно пахнуть чаем и не иметь посторонних вкраплений. Если на коробке с чаем стоит маркировка крупнолистового чая, то в самой индивидуальной упаковке потребители должны обнаружить исключительно крупные и хорошо скрученные листья чайного дерева.

Хоть в крупнолистовом, хоть в резаном продукте должны находиться листочки или части их примерно одной величины. В гранулированной чайной заварке не должно быть пыли или кусков листа. Любое несоответствие говорит о том, что продукт, купленный вами, некачественный.

Обязательно проверяйте граничные сроки хранения чайной заварки, ведь от того, насколько свежий продукт перед вами, зависит его качество и вкус готового чая.

Виды чая

Китайский черный чай – наиболее распространенный чай во всем мире. Именно из этой разновидности готовят элитные чайные заготовки в виде шариков, цилиндров, лепестков и иных форм. Все эти расфасовки при заваривании раскрываются фигурками причудливой формы. Чаще всего чай китайских сортов попадает на прилавки в виде крупнолистовой заварки. Он имеет слабовыраженный собственный запах, поэтому чаще всего такие разновидности продукта ароматизируют или используют для приготовления многокомпонентных чайных сборов.

Количество реализуемого индийского чая во всем мире не уступает китайскому продукту. Настой из листьев растения этой разновидности обладает довольно сильно выраженным вкусом, но при этом практически не имеет аромата. Товарная форма индийского чая, по причине излишней хрупкости листьев растения, – это мелколистовой и среднелистовой чай, а также чай в гранулах.

Цейлонский чай является едва ли не самым известным продуктом во всем мире, но на самом деле производство его ничтожно мало по сравнению с другими разновидностями продукта. Наиболее дорого ценится чай, выращенный в высокогорных районах. Как и индийский чай, заготовка, собранная с кустов этого вида растений, хрупкая. Поэтому его в продаже можно найти только в виде мелколистового и гранулированного продукта. Также данный сорт сырья используется для производств пакетированных заварок. Вкус у такого чая довольно своеобразный, с сильно ощущаемой терпкостью, а настой его получается довольно темным.

Чай, выращенный и заготовленный на плантациях, расположенных в Индокитае, обладает неплохими вкусовыми и ароматическими показателями. Продукт производится как для внутреннего использования, так и на экспорт. На прилавках данный вид чая позиционируется как вьетнамский продукт.

О продукте, выращенном в странах Африки, можно говорить очень много. Возможности воспроизводства чая на африканском материке поистине огромны. Продукт, произведенный здесь, пользуется популярностью у многих народов. Английская чайная традиция также ведет историю с тех времен, когда африканские страны были колониями Англии. Этот чай образует при заваривании темный настой, имеющий характерный чайный аромат и привкус чайной горечи. По качеству продукты, произведенные здесь, не уступают лучшим заготовкам других подвидов чая, только вот в чистом виде такая заварка практически не попадает в продажу. Низкая себестоимость и неплохие товарные качества, а также разрешенные стандартами чайного производства приемы купажа делают такой чай пригодным для приготовления смесей, продающихся под маркой цейлонского или индийского чая.

О турецком чае можно сказать не много. Данный продукт не пользуется популярностью за пределами государства по причине несоответствия основным критериям, выставляемым к качеству черного чая. Продукция, выращенная и произведенная здесь, нуждается в длительной тепловой обработке. Наилучшим способом приготовления напитка из этого сорта чайной заварки является кипячение или выдержка продукта на водяной бане. Только так эфирные масла могут выйти в воду и придать ей привычный для многих цвет и аромат. Именно такой чай попадал на прилавки стран бывшего Союза, и, наверное, оттуда во многих семьях появилась традиция «варить» чай. Готовый продукт получается чернее чернослива, имеет пряный аромат и слегка горчит.

Иранский продукт отличается от всех перечисленных выше видов черного чая необычайной ароматностью и быстрым завариванием. Вкус напитка из этого сорта заварки просто превосходный, а цвет и аромат соответствуют стандартам. Но подобный продукт редко попадает в экспортную продажу, потому что его количество неспособно конкурировать с масштабами производства других стран-производителей и может покрыть разве что потребности внутреннего рынка.

Как хранить черный чай?

Первое, на чем хотелось бы заострить внимание, так это на том, что даже при правильном температурном режиме и влажности черный чай имеет граничный срок хранения. Чайная листовая заварка пригодна к использованию на протяжении трех лет, а вот пакетированные или гранулированные продукты нужно потребить на протяжении двенадцати, максимум восемнадцати месяцев с момента фасовки. Ароматизированную заварку нужно использовать на протяжении года от даты расфасовки. Весовые продукты пригодны на протяжении полугода с момента выпуска.

Правильными условиями для хранения чайной заварки считают:

температура воздуха не выше 25 градусов Цельсия;

относительная влажность в помещении не выше 50 %;

отсутствие яркого освещения;

отсутствие в помещении запахов, способных впитаться в чай;

тара для хранения должна плотно прикрываться и быть изготовленной из бумаги, жести, темного стекла или дерева, не имеющего сильного собственного аромата древесины.

В отношении готового продукта – заваренного черного чая – следует сказать следующее: хранить напиток нельзя. Его стоит употребить сразу же после приготовления.

Просроченная заварка черного чая не несет в себе опасности. Причина того, что чай имеет срок годности, кроется в эфирных маслах, которые со временем улетучиваются. Конечно, можно заварить такую заготовку и пить слабый чай, только вот вместо ароматного напитка вы будете потреблять подкрашенную воду. Если уж вам жаль расставаться с чаем, то используйте лучше такой продукт для подкормки цветов и приготовления настоев для косметических процедур.