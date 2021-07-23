Похудение: как сбросить вес во сне

Исследователи выявили, что при регулярном употреблении полуферментированного чая улуна, ускоряется процесс обмена веществ. В напитке содержится много полезных компонентов, эфирных масел, витаминов, которые способствуют сбросу килограммов. Главное открытие — похудение будет происходить во сне, сообщает Menslife.

Общеизвестно, что улун совмещает в себе свойства чая каркаде — насыщенный вкус, а также зеленого — неповторимый аромат. Японский профессор Кумпея Токуяма поделился информацией о том, что благодаря регулярному употреблению улуна расщепление жиров в организме человека происходит на 20 % быстрее. При этом, было выявлено, что для похудения не нужно изнурять себя спортом или диетами. Процесс происходил даже во сне.

Кроме такой полезной составляющей, напиток улун содержит больше 400 видов различных химических соединений, которые приносят пользу организма. Основные из них: марганец, железо, кальций, цинк, йод, селен, фосфор, кофеин, соединения полифенола. Также чай насыщен витаминами B12, B6, B3, B1, K, E, D и C.