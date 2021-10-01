Связь между группой крови и иммунитетом

Ученые из США выяснили, как группа крови воздействует на состояние человеческого здоровья, и что немаловажно — на предрасположенность к заболеваниям, сообщает Men's Life.

Исследователи провели интересный эксперимент и назвали самую «счастливую» группу крови, обладатели которой могут смело хвастаться крепким здоровьем и отменным иммунитетом.

Первая группа крови

Эта группа заняла почетное третье место в рейтинге стойкости иммунитета — получает бронзу. У ее обладателей синтез интерферона достигает практически 80 %. Это значит, что организм почти мгновенно реагирует на проникновение болезнетворных бактерий и усердно с ними борется.

Вторая группа крови

Процент синтеза интерферона у людей с такой группой крови достигает отметки 40. Они более подвержены разным болезням и иммунная система слабо противостоит коварным бактериям. В рейтинге стойкости вторая группа занимает последнее, четвертое место.

Третья группа крови

Люди с третьей группой крови имеют очень высокий показатель синтеза интерферона. Он достигает 91 %. Обладатели этой группы легко справляются с болезнями, многие из них протекают очень быстро, порой даже незаметно для самого человека. В рейтинге иммунитета они получают серебро — занимают второе место.

Четвертая группа крови

И, наконец, победители рейтинга, занявшие первое место и получившие золото — носители четвертой группы крови. Это самая крепкая по здоровью группа людей. Синтез интерферона достигает 92%, поэтому организм легко борется с болезнетворными бактериями и вирусами.

Не забывайте о том, что иммунитет нужно не только поддерживать, но и укреплять. Как минимум, здоровым сном, полноценным, правильным питанием и устойчивостью к стрессам.