Оригинальные начинки для вареников на старый Новый год

Продолжаем готовиться ко встрече старого Нового года, который придет к нам с 13 на 14 января. В этот день принято готовить вареники с сюрпризами – они должны напророчить нам счастливое будущее. В этой подборке рецептов вы узнаете, что начинка для вареников может быть очень неожиданной и, конечно, вкусной, сообщает Сегодня.

Вместо традиционных картофеля, творога и капусты – тыква, цветная капуста и сыр рикотта.

Вареники с начинкой из цветной капусты

Ингредиенты (тесто)

  • 500 г – пшеничной муки
  • 150 мл – теплой воды.

⠀Для начинки⠀

  • 1 шт. – средняя цветная капуста, разделить на соцветия
  • 2 зуб. – чеснока
  • 1 ч. л. – тертый имбирь
  • 4-5 шт. – зеленого лука
  • 200 г – грибов
  • 2-3 ч. л. – мисо пасты
  • 2 ст. л. – соевого соуса
  • 1 ст. л. – кунжутного масла.

Способ приготовления:

  1. Разогреть кунжутное масло на среднем огне, добавить соцветия цветной капусты и жарить 3 минуты.
  2. Добавить чеснок и жарить еще минуту.
  3. Добавить зеленый лук, грибы, имбирь и мисо пасту, жарить около 1 минуты.
  4. Добавить соевый соус, все перемешать.
  5. Измельчить начинку в блендере после остывания.
  6. Замесить тесто, вымешивать вручную.
  7. Накрыть слегка влажной тканью и оставить на 1 час.
  8. Подготовить заготовки для вареников и наполнить начинкой.
  9. Варить до готовности в подсоленной воде.

Вареники с тыквой

Ингредиенты (начинка)

  • 200 г – сырой тыквы
  • пучок укропа
  • 1-1,5 ст. л. – растительного масла
  • щепотка соли и перца.

Для теста

  • 100 мл – воды
  • 100 мл – молока
  • ¼ ч. л. – соли
  • 1 яйцо
  • 2,5-3 стакана – муки
  • 2 ст. л. – подсолнечного масла.

Способ приготовления:

  1. Соединить теплую воду и теплое молоко, растворить в них соль и влить к муке, смешанной с яйцом.
  2. Добавить растительное масло и тщательно вымешать тесто.
  3. Оставить тесто на 40 минут под полотенцем.
  4. Тыкву очистить от кожуры и натереть на терке для корейской морковки.
  5. Обжарить тертую тыкву на растительном масле.
  6. Добавить мелко нарезанную зелень, соль, перец и перемешать.
  7. Тесто раскатать, слепить вареники.
  8. Варить до готовности в подсоленной воде.

Вареники с рикоттой

Ингредиенты (начинка)

  1. 400 г – сыр рикотта
  2. 3 ст. л – сахар.

Для теста

  • 1 шт. – яйцо
  • 1 стакан – молока
  • 0.5 ч. л – соли
  • 2 стакана – муки.

Способ приготовления:

  1. Вымесить тесто и дать ему "отдохнуть" 30 минут.
  2. Рикотту перетереть с сахаром.
  3. Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки, выложить начинку, залепить. Варить до готовности в подсоленной воде.

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