Оригинальные начинки для вареников на старый Новый год
Продолжаем готовиться ко встрече старого Нового года, который придет к нам с 13 на 14 января. В этот день принято готовить вареники с сюрпризами – они должны напророчить нам счастливое будущее. В этой подборке рецептов вы узнаете, что начинка для вареников может быть очень неожиданной и, конечно, вкусной, сообщает Сегодня.
Вместо традиционных картофеля, творога и капусты – тыква, цветная капуста и сыр рикотта.
Вареники с начинкой из цветной капусты
Ингредиенты (тесто)
- 500 г – пшеничной муки
- 150 мл – теплой воды.
⠀Для начинки⠀
- 1 шт. – средняя цветная капуста, разделить на соцветия
- 2 зуб. – чеснока
- 1 ч. л. – тертый имбирь
- 4-5 шт. – зеленого лука
- 200 г – грибов
- 2-3 ч. л. – мисо пасты
- 2 ст. л. – соевого соуса
- 1 ст. л. – кунжутного масла.
Способ приготовления:
- Разогреть кунжутное масло на среднем огне, добавить соцветия цветной капусты и жарить 3 минуты.
- Добавить чеснок и жарить еще минуту.
- Добавить зеленый лук, грибы, имбирь и мисо пасту, жарить около 1 минуты.
- Добавить соевый соус, все перемешать.
- Измельчить начинку в блендере после остывания.
- Замесить тесто, вымешивать вручную.
- Накрыть слегка влажной тканью и оставить на 1 час.
- Подготовить заготовки для вареников и наполнить начинкой.
- Варить до готовности в подсоленной воде.
Вареники с тыквой
Ингредиенты (начинка)
- 200 г – сырой тыквы
- пучок укропа
- 1-1,5 ст. л. – растительного масла
- щепотка соли и перца.
Для теста
- 100 мл – воды
- 100 мл – молока
- ¼ ч. л. – соли
- 1 яйцо
- 2,5-3 стакана – муки
- 2 ст. л. – подсолнечного масла.
Способ приготовления:
- Соединить теплую воду и теплое молоко, растворить в них соль и влить к муке, смешанной с яйцом.
- Добавить растительное масло и тщательно вымешать тесто.
- Оставить тесто на 40 минут под полотенцем.
- Тыкву очистить от кожуры и натереть на терке для корейской морковки.
- Обжарить тертую тыкву на растительном масле.
- Добавить мелко нарезанную зелень, соль, перец и перемешать.
- Тесто раскатать, слепить вареники.
- Варить до готовности в подсоленной воде.
Вареники с рикоттой
Ингредиенты (начинка)
- 400 г – сыр рикотта
- 3 ст. л – сахар.
Для теста
- 1 шт. – яйцо
- 1 стакан – молока
- 0.5 ч. л – соли
- 2 стакана – муки.
Способ приготовления:
- Вымесить тесто и дать ему "отдохнуть" 30 минут.
- Рикотту перетереть с сахаром.
- Тесто раскатать в тонкий пласт, вырезать кружочки, выложить начинку, залепить. Варить до готовности в подсоленной воде.