Негативные эмоции: техника успокоения
Прекрасные упражнения, которое можно использовать при разнообразных негативных эмоциях (агрессия, тревога, невротические состояния, панические атаки), сообщает b17.ru.
Для техники нам понадобиться 2 стула и желание поработать с собой, чтобы убрать или снизить негативные эмоции. Для увеличения эффективности оцените свое негативное состояние по шкале от 0 до 10, где 0 - совершенно не беспокоит и 10 - зашкаливает до невозможности до начала упражнения и по окончанию. Затем сверьте результат.
Ход действий
- Садимся на один стул, второй ставим напротив.
- Успокаиваемся, настраиваемся, замедляемся используя техники дыхания (вдох на 1-2, выдох на 1-2-3-4-5-6).
- Сосредоточьтесь на своей негативной эмоции, опишите себе чувства которые вы испытываете к этой эмоции.
- Используйте мысленно сканер и просканируйте свое тело, почувствуйте, где эта эмоция давит и тяготит тело. Сосредоточьтесь на этой области в теле.
- Представьте как можно визуализировать свои негативные чувства в предмет.
- Теперь представьте этот предмет в той области тела и постарайтесь выгрузить предмет на стул. Если это тяжелый и большой предмет разбивайте и разгружайте его по частям. Если нужны специальные предметы для того визуализируйте молот, спецтехнику или иное что вам поможет в этом.
- Когда выгрузка завершена, проверьте до конца ли вы извлекли содержимое из тела.
- Обратите внимание на стул и представьте то, что вы выгрузили, уничтожьте это удобным и комфортным вам способом (сожгите, измельчите в пыль и т.д.) визуализируя процесс.
- А теперь представьте чувство противоположное негативному, чтобы хотели ощущать. Представьте это чувство в виде позитивного элемента и представляйте как вы заполняете пространство в теле, где было негативное.
- Если требуется - расширьте. К примеру если это цветок, взрастите внутри себя поле из цветов, напитайте его влагой, солнечными лучами). Зафиксируйте свое позитивное состояние.
- Процесс окончен.