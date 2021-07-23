Негативные эмоции: техника успокоения

Негативные эмоции: техника успокоения

Прекрасные упражнения, которое можно использовать при разнообразных негативных эмоциях (агрессия, тревога, невротические состояния, панические атаки), сообщает b17.ru.

Для техники нам понадобиться 2 стула и желание поработать с собой, чтобы убрать или снизить негативные эмоции. Для увеличения эффективности оцените свое негативное состояние по шкале от 0 до 10, где 0 - совершенно не беспокоит и 10 - зашкаливает до невозможности до начала упражнения и по окончанию. Затем сверьте результат.

Ход действий

  1. Садимся на один стул, второй ставим напротив.
  2. Успокаиваемся, настраиваемся, замедляемся используя техники дыхания (вдох на 1-2, выдох на 1-2-3-4-5-6).
  3. Сосредоточьтесь на своей негативной эмоции, опишите себе чувства которые вы испытываете к этой эмоции.
  4. Используйте мысленно сканер и просканируйте свое тело, почувствуйте, где эта эмоция давит и тяготит тело. Сосредоточьтесь на этой области в теле.
  5. Представьте как можно визуализировать свои негативные чувства в предмет.
  6. Теперь представьте этот предмет в той области тела и постарайтесь выгрузить предмет на стул. Если это тяжелый и большой предмет разбивайте и разгружайте его по частям. Если нужны специальные предметы для того визуализируйте молот, спецтехнику или иное что вам поможет в этом.
  1. Когда выгрузка завершена, проверьте до конца ли вы извлекли содержимое из тела.
  2. Обратите внимание на стул и представьте то, что вы выгрузили, уничтожьте это удобным и комфортным вам способом (сожгите, измельчите в пыль и т.д.) визуализируя процесс.
  3. А теперь представьте чувство противоположное негативному, чтобы хотели ощущать. Представьте это чувство в виде позитивного элемента и представляйте как вы заполняете пространство в теле, где было негативное.
  4. Если требуется -  расширьте. К примеру если это цветок, взрастите внутри себя поле из цветов, напитайте его влагой, солнечными лучами). Зафиксируйте свое позитивное состояние.
  5. Процесс окончен.
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