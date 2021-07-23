Негативные эмоции: техника успокоения

Прекрасные упражнения, которое можно использовать при разнообразных негативных эмоциях (агрессия, тревога, невротические состояния, панические атаки), сообщает b17.ru.

Для техники нам понадобиться 2 стула и желание поработать с собой, чтобы убрать или снизить негативные эмоции. Для увеличения эффективности оцените свое негативное состояние по шкале от 0 до 10, где 0 - совершенно не беспокоит и 10 - зашкаливает до невозможности до начала упражнения и по окончанию. Затем сверьте результат.

Ход действий

Садимся на один стул, второй ставим напротив. Успокаиваемся, настраиваемся, замедляемся используя техники дыхания (вдох на 1-2, выдох на 1-2-3-4-5-6). Сосредоточьтесь на своей негативной эмоции, опишите себе чувства которые вы испытываете к этой эмоции. Используйте мысленно сканер и просканируйте свое тело, почувствуйте, где эта эмоция давит и тяготит тело. Сосредоточьтесь на этой области в теле. Представьте как можно визуализировать свои негативные чувства в предмет. Теперь представьте этот предмет в той области тела и постарайтесь выгрузить предмет на стул. Если это тяжелый и большой предмет разбивайте и разгружайте его по частям. Если нужны специальные предметы для того визуализируйте молот, спецтехнику или иное что вам поможет в этом.