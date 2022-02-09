Лецитин для здоровья: источники и как принимать
Лецитин – это эмульгатор, чаще всего используются в косметологии и кулинарии, входя в состав различных косметических средств и продуктов, сообщает Azbyka.
Лецитин для здоровья печени
Этот препарат – лучший друг печени. Большее количество лецитина в нашем организме содержится именно в этом органе – 65% от общего числа. Поэтому препарат лецитина назначается при любых патологиях печени – гепатитах, ожирении печени, интоксикациях, циррозах.
При алкогольной интоксикации лецитин также поддержит здоровье печени и снизит неприятные симптомы абстинентного синдрома (похмелья). Он активизирует способность организма сопротивляться токсинам и стимулирует выработку желчи, провоцирует активную регенерацию (восстановление) клеток печени.
Кроме того, лецитин сильный антиоксидант, способный выводить токсины из организма.
Лецитин против холестерина
Поскольку холестерин содержится в тех же продуктах, что и лецитин, польза и вред от употребления таких продуктов как бы уравнивается. Лецитин удерживает холестерин в растворенном виде и, соответственно, препятствует его отложению на стенках кровеносных сосудов. Дополнительно поступающий в организм лецитин способствует выведению уже начавшего откладываться холестерина, снижая его общий уровень на 15–20 процентов.
Кроме того, лецитин активизирует работу ферментов по расщеплению жиров, стабилизирует жировой обмен, способствует лучшему усвоению витаминов А, D, E и K. Фосфолипиды активизируют микроциркуляцию крови в организме. Поэтому лецитин, практически не имея побочных действий, незаменим для профилактики болезней сердца и атеросклероза. Его также выписывают пациентам в период восстановления после инфарктов и инсультов.
Для маленьких гениев
Лецитин необходим ребенку с первых дней жизни – в первую очередь для формирования и развития центральной нервной системы. При грудном вскармливании малыш получает лецитин с молоком матери. Если же по каким-то причинам естественное вскармливание невозможно, дефицит лецитина нужно устранять дополнительно.
Также особенно уязвим при недостатке лецитина детский организм во время стрессов. Первые серьезные переживания начинаются в период адаптации сначала в садике, затем в школе. Про первоклассников разговор отдельный. В этот период просто необходим лецитин. Он стимулирует мозговую активность, снижает утомляемость. Улучшает память, внимание, повышает стрессоустойчивость.
Для школьников лучше всего подойдет лецитин в виде геля. Он не ассоциируется у ребенка с таблетками, наоборот, производители делают его приятным на вкус, с фруктовым запахом. Еще один вариант – лецитин в растворимых капсулах. От витаминного напитка дети редко отказываются. Чаще всего детский лецитин содержит и комплекс витаминов, необходимых растущему организму.
Природные источники лецитина
Название вещества произошло от греческого «lekithos», что в переводе означает «яичный желток». Соответственно, лецитин в достаточном количестве есть в яйцах, а также в продуктах, содержащих большое количество жира, – говяжьей или куриной печени, семечках и орехах, рыбе, подсолнечном масле и мясе.
Некоторые овощи и фрукты также содержат лецитин. Так, много лецитина в бобовых, в частности в сое. Сырьем для производства промышленного лецитина чаще всего выступают именно соевое масло, соя и продукты ее переработки.
Не забывайте совещаться с врачами перед тем, как практиковать лечение при помощи лецитина, так как, будучи неосмотрительными, вы можете травмировать организм.
Как принимать?
Лецитин входит в различные витаминные комплексы, а также выпускается самостоятельным препаратом в виде капсул, гелей, гранул, таблеток, жидкостей. В жидком виде лецитин можно даже смешивать с пищей перед употреблением.
Суточная доза лецитина 5–6 граммов для взрослого человека и 1–4 грамма для ребенка. Это не считая того лецитина, который мы можем получить с пищей. Употребляют его обычно до или во время еды три раза в сутки. Курс лечения (профилактики) в среднем составляет не менее трех месяцев, но может быть продолжен и дольше, вплоть до нескольких лет. Окончательную дозировку и продолжительность приема определяет врач.
Противопоказаний немного, но они есть
Кому же противопоказан лецитин? Инструкция по применению гласит, что препарат нельзя употреблять только при наличии индивидуальной непереносимости. Проблема в том, что аллергия на лецитин – довольно частое явление. Поэтому если вы подвержены аллергическим реакциям, постарайтесь не пропустить первые признаки и прекратить принимать препарат.
Кроме того, нежелателен прием лецитина при беременности (особенно в первый триместр) и кормлении грудью.
Среди побочных эффектов в очень редких случаях отмечают тошноту и повышенное слюноотделение, головокружение.
Принимайте лецитин строго по инструкции. Лучше, если вы проконсультируетесь с врачом, и он назначит вам курс препарата, необходимый в конкретной ситуации и при конкретных проблемах со здоровьем.