Лецитин для здоровья: источники и как принимать

Лецитин – это эмульгатор, чаще всего используются в косметологии и кулинарии, входя в состав различных косметических средств и продуктов, сообщает Azbyka.

Лецитин для здоровья печени

Этот препарат – лучший друг печени. Боль­шее коли­че­ство леци­ти­на в нашем орга­низ­ме содер­жит­ся имен­но в этом органе – 65% от обще­го чис­ла. Поэто­му пре­па­рат леци­ти­на назна­ча­ет­ся при любых пато­ло­ги­ях пече­ни – гепа­ти­тах, ожи­ре­нии пече­ни, инток­си­ка­ци­ях, циррозах.

При алко­голь­ной инток­си­ка­ции леци­тин так­же под­дер­жит здо­ро­вье пече­ни и сни­зит непри­ят­ные симп­то­мы абсти­нент­но­го син­дро­ма (похме­лья). Он акти­ви­зи­ру­ет спо­соб­ность орга­низ­ма сопро­тив­лять­ся ток­си­нам и сти­му­ли­ру­ет выра­бот­ку жел­чи, про­во­ци­ру­ет актив­ную реге­не­ра­цию (вос­ста­нов­ле­ние) кле­ток пече­ни.

Кро­ме того, леци­тин силь­ный анти­ок­си­дант, спо­соб­ный выво­дить токсины из организма.

Лецитин против холестерина

Посколь­ку холе­сте­рин содер­жит­ся в тех же про­дук­тах, что и леци­тин, поль­за и вред от упо­треб­ле­ния таких про­дук­тов как бы урав­ни­ва­ет­ся. Леци­тин удер­жи­ва­ет холе­сте­рин в рас­тво­рен­ном виде и, соот­вет­ствен­но, пре­пят­ству­ет его отло­же­нию на стен­ках кро­ве­нос­ных сосу­дов. Допол­ни­тель­но посту­па­ю­щий в орга­низм леци­тин спо­соб­ству­ет выве­де­нию уже начав­ше­го откла­ды­вать­ся холе­сте­ри­на, сни­жая его общий уро­вень на 15–20 процентов.

Кро­ме того, леци­тин акти­ви­зи­ру­ет рабо­ту фер­мен­тов по рас­щеп­ле­нию жиров, ста­би­ли­зи­ру­ет жиро­вой обмен, спо­соб­ству­ет луч­ше­му усво­е­нию вита­ми­нов А, D, E и K. Фос­фо­ли­пи­ды акти­ви­зи­ру­ют мик­ро­цир­ку­ля­цию кро­ви в орга­низ­ме. Поэто­му леци­тин, прак­ти­че­ски не имея побоч­ных дей­ствий, неза­ме­ним для про­фи­лак­ти­ки болез­ней серд­ца и ате­ро­скле­ро­за. Его так­же выпи­сы­ва­ют паци­ен­там в пери­од вос­ста­нов­ле­ния после инфарк­тов и инсультов.

Для маленьких гениев

Леци­тин необ­хо­дим ребен­ку с пер­вых дней жиз­ни – в первую оче­редь для фор­ми­ро­ва­ния и раз­ви­тия цен­траль­ной нерв­ной систе­мы. При груд­ном вскарм­ли­ва­нии малыш полу­ча­ет леци­тин с моло­ком мате­ри. Если же по каким-то при­чи­нам есте­ствен­ное вскарм­ли­ва­ние невоз­мож­но, дефи­цит леци­ти­на нуж­но устра­нять дополнительно.

Так­же осо­бен­но уяз­вим при недо­стат­ке леци­ти­на дет­ский орга­низм во вре­мя стрес­сов. Пер­вые серьез­ные пере­жи­ва­ния начи­на­ют­ся в пери­од адап­та­ции сна­ча­ла в сади­ке, затем в шко­ле. Про пер­во­класс­ни­ков раз­го­вор отдель­ный. В этот пери­од про­сто необ­хо­дим леци­тин. Он сти­му­ли­ру­ет моз­го­вую актив­ность, сни­жа­ет утом­ля­е­мость. Улуч­ша­ет память, вни­ма­ние, повы­ша­ет стрессоустойчивость.

Для школь­ни­ков луч­ше все­го подой­дет леци­тин в виде геля. Он не ассо­ци­и­ру­ет­ся у ребен­ка с таб­лет­ка­ми, наобо­рот, про­из­во­ди­те­ли дела­ют его при­ят­ным на вкус, с фрук­то­вым запа­хом. Еще один вари­ант – леци­тин в рас­тво­ри­мых кап­су­лах. От вита­мин­но­го напит­ка дети ред­ко отка­зы­ва­ют­ся. Чаще все­го дет­ский леци­тин содер­жит и ком­плекс вита­ми­нов, необ­хо­ди­мых рас­ту­ще­му организму.

Природные источники лецитина

Назва­ние веще­ства про­изо­шло от гре­че­ско­го «lekithos», что в пере­во­де озна­ча­ет «яич­ный жел­ток». Соот­вет­ствен­но, леци­тин в доста­точ­ном коли­че­стве есть в яйцах, а так­же в про­дук­тах, содер­жа­щих боль­шое коли­че­ство жира, – говя­жьей или кури­ной пече­ни, семеч­ках и оре­хах, рыбе, под­сол­неч­ном мас­ле и мясе.

Неко­то­рые ово­щи и фрук­ты так­же содер­жат леци­тин. Так, мно­го леци­ти­на в бобо­вых, в част­но­сти в сое. Сырьем для про­из­вод­ства про­мыш­лен­но­го леци­ти­на чаще все­го высту­па­ют имен­но сое­вое мас­ло, соя и про­дук­ты ее переработки.

Не забывайте совещаться с врачами перед тем, как практиковать лечение при помощи лецитина, так как, будучи неосмотрительными, вы можете травмировать организм.

Как принимать?

Леци­тин вхо­дит в раз­лич­ные вита­мин­ные ком­плек­сы, а так­же выпус­ка­ет­ся само­сто­я­тель­ным пре­па­ра­том в виде кап­сул, гелей, гра­нул, таб­ле­ток, жид­ко­стей. В жид­ком виде леци­тин мож­но даже сме­ши­вать с пищей перед употреблением.

Суточ­ная доза леци­ти­на 5–6 грам­мов для взрос­ло­го чело­ве­ка и 1–4 грам­ма для ребен­ка. Это не счи­тая того леци­ти­на, кото­рый мы можем полу­чить с пищей. Упо­треб­ля­ют его обыч­но до или во вре­мя еды три раза в сут­ки. Курс лече­ния (про­фи­лак­ти­ки) в сред­нем состав­ля­ет не менее трех меся­цев, но может быть про­дол­жен и доль­ше, вплоть до несколь­ких лет. Окон­ча­тель­ную дози­ров­ку и про­дол­жи­тель­ность при­е­ма опре­де­ля­ет врач.

Противопоказаний немного, но они есть

Кому же про­ти­во­по­ка­зан леци­тин? Инструк­ция по при­ме­не­нию гла­сит, что пре­па­рат нель­зя упо­треб­лять толь­ко при нали­чии инди­ви­ду­аль­ной непе­ре­но­си­мо­сти. Про­бле­ма в том, что аллер­гия на леци­тин – доволь­но частое явле­ние. Поэто­му если вы под­вер­же­ны аллер­ги­че­ским реак­ци­ям, поста­рай­тесь не про­пу­стить пер­вые при­зна­ки и пре­кра­тить при­ни­мать препарат.

Кро­ме того, неже­ла­те­лен при­ем леци­ти­на при бере­мен­но­сти (осо­бен­но в пер­вый три­местр) и корм­ле­нии грудью.

Сре­ди побоч­ных эффек­тов в очень ред­ких слу­ча­ях отме­ча­ют тош­но­ту и повы­шен­ное слю­но­от­де­ле­ние, головокружение.

При­ни­май­те леци­тин стро­го по инструк­ции. Луч­ше, если вы про­кон­суль­ти­ру­е­тесь с вра­чом, и он назна­чит вам курс пре­па­ра­та, необ­хо­ди­мый в кон­крет­ной ситу­а­ции и при кон­крет­ных про­бле­мах со здоровьем.