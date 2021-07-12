Как обезопасить пластиковые окна

Предложение строительного рынка настолько обширно, что покупатель долго и тщательно выбирает необходимый ему товар, и если несколько лет назад при покупке пластикового окна на выбор представлялось всего несколько моделей, то сейчас совсем иная ситуация. Потребитель выбирает товар, оценивая его по всем ключевым критериям. Безопасности уделяется очень много внимания, сообщает Алексей Земсков.

Первое время после появления этого товара было принято говорить только о химическом составе рамы и о ее токсичных испарениях. Ведь для производства используется не привычное дерево, а пластик. Технологию со временем доработали и в этом плане окна стали совершенно безопасным предметом обустройства дома. Волнения в обществе стихли, да и многие лабораторные исследования доказывают полную безопасность основы производственного материала и полное отсутствие испарений от химических компонентов.

К сожалению, выявилась другая опасность. Участились случаи травмирования и смерти детей, выпадающих в открытые окна, или при самостоятельном их открывании. Стоит отметить, что как таковой вины производителей в этом нет. Вся ответственность за такие происшествия лежит в первую очередь на родителях. Но производители, озаботившись этой проблемой, дополнили свой товар системой защиты от самовольного открывания детьми

Вот об этом и пойдет речь в предлагаемом видео.