В Министерстве здравоохранения поделились советами, как избежать переохлаждения. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном сайте Центра общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ). Там отметили, что они помогут сохранить тепло и здоровье зимой, сообщает Обозреватель.

В ЦОЗ отметили: первое, что поможет уберечься от холода – одежда из натуральных или специальных материалов.

"Правильная" зимняя одежда состоит из трех слоев:

белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье);

средний слой (свитер, кофта и т.п.);

верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

"Чем больше слоев одежды – тем теплее. Одежда необязательно должна быть грубой и сковывать движения, главное – многослойность и просторность: между различными одеждами образуется воздушная прослойка, которая будет удерживать тепло", – сказано в сообщении.

В ЦОЗ посоветовали не оставлять открытыми конечности и голову: через ладони и обнаженную голову вы теряете много тепла и можете заболеть. Зимнюю обувь стоит подобрать с толстой подошвой: она должна быть просторной, идеальной по размеру и не стеснять ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение.

Советы от ЦОЗ, чтобы избежать переохлаждения:

Чтобы не замерзнуть, двигайтесь

Если вы долго ждете автобус, зеленый свет или девушку – не стойте. Можно подпрыгивать на месте, ходить, сделать пару простых упражнений или просто обниматься, когда есть с кем. Движения помогут ускорить кровообращение, а следовательно вы не замерзнете.

Перед выходом на улицу поешьте

Чтобы поддерживать нормальную температуру зимой, организм использует больше энергии, поэтому и пополнять ее надо чаще. Ешьте питательную и здоровую теплую пищу.

Ощущаете жжение на коже – ищите, где согреться

Сильное покраснение и жжение кожи может быть признаком обморожения. Если чувствуете, как щеки, руки или ноги "пекут", или же видите серьезное покраснение у человека рядом, зайдите в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд и тому подобное.

Не носите металлические украшения

Металл охлаждается очень быстро, и его контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм. К тому же кольца замедляют движение крови в пальцах, а значит они быстрее замерзнут.

Курение и алкоголь не согревают

Во-первых, курение и алкоголь вредны независимо от погоды. К тому же употребление алкоголя создает иллюзию тепла и одновременно приводит к огромной его потери. Курение же уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а значит делает их более уязвимыми к морозу.

Возьмите с собой термос с чаем

Если отправляетесь на несколько часов в морозную улицу, пейте горячий чай и больше двигайтесь, чтобы согреться.