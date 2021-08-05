Признаки того что вы спорите с психопатом

Психопаты составляют один процент от общего населения, и, вопреки всеобщему мнению, многие из них не являются серийными убийцами. Они любят манипулировать другими людьми, намеренно причиняя им вред и совсем не чувствуя угрызения совести или ответственности за свои поступки, сообщает Клубер.

Психопаты — это социальные хамелеоны, которые могут прекрасно найтись в любой ситуации. Они с легкостью могут изменять свой характер, мнение, что бы получить то, что они хотят, а так же поддакивают вам, чтобы получить деньги, секс и внимание. Такие люди любят идеализировать окружающих, поэтому знакомые их часто воспринимают как милых, невинных личностей.

Но они не всегда такие.

Когда такие люди чувствуют, что они напуганы или им ужасно скучно, они показывают свое настоящее «я». Они втягивают вас в такие споры, с которыми вы никогда не сталкивались. Споры часто начинаются с того, что они сделали что-то плохое и неуместное, но вскоре вы обнаружите, что только вы сможете защитить себя.

Признаки по которым вы с легкостью определите спорите ли Вы с психопатом, и пришло ли время выйти из игры.

1. Они лгут и оправдываются.

У каждого из нас что-то не получается, но для психопатов проще искать постоянно оправдания, чем выполнять свои обещания. Их действия никогда не связаны со словами, а их ложь настолько расстраивает вас, поэтому вы чувствуете сильное облегчение, когда они сделают что-то более-менее порядочное.

2. Их тон снисходительный и покровительственный.

Психопаты часто пытаются расстроить вас, чтобы получить над вами контроль. Вы можете заметить, что во время ссоры они всегда спокойны и сдержаны. Такое впечатление, что они смеются над вами, наблюдают за вашей реакцией, чтобы увидеть, насколько сильно они могут на вас надавить. И когда вас этот спор окончательно выведет из себя, они просто посмотрят вам в глаза, усмехнуться, скажут вам успокоиться и будут притворяться, что они расстроены.

3. Они очень лицемерны.

Во время сильных ссор психопатам совсем не стыдно и они так же начинают приписывать вам свои самые плохие качества. Психопаты приписывают вам свои недостатки, чтобы увидеть вашу реакцию. Их цель такова: они заманивают таким образом вас в ловушку, и вы начинаете казаться «сумасшедшим» окружающим людям.

4. У них раздвоение личности.

Во время ссоры с психопатом вы можете заметить, что у них раздвоение личности.. Как только вы начнете избегать их манипуляций и лжи, они сразу же начнут извиняться перед вами и льстить вам. Если это не сработает, они внезапно начнут оскорблять те ваши качества, которыми несколько минут назад восхищались. Они будут пытаться восстановить свой контроль над вами, и вы сильно удивитесь, что говорили именно с этим человеком совсем недавно.

5. Они строят из себя жертву.

Они всегда начинают разговор об их тяжелом прошлом, сумасшедшей(м) бывшей(м) или злом начальнике. В конечном итоге вы будете чувствовать к ним сострадание, даже если они сделали что-то ужасно плохое. И как только они отвлекли ваше внимание, ссора начинается снова. Психопаты ноют, что они «обижены», но в конечном итоге обиженными будете только вы.

Вы будете пытаться рассказывать им о человеческих качествах, таких как сочувствие и доброта, надеясь, что они наконец-то поймут, почему они вас обидели и прекратят это делать. Вы не первый человек, который пытался увидеть в них что-то хорошее и не последний. Но они ведут себя так, потому что знают, что это вас очень обижает.

Существует только один выход избежать ссор с такими людьми. Бегите как можно быстрее!

Вы будете чувствовать себя очень уставшими после ссор с психопатом. Вы можете провести часы, и даже дни, отходя от этих ссор. Если вы думаете, что вам удалось дать достойный ответ на их оскорбительный комментарий, то знайте, они сделали это специально. Они пытаются провоцировать вас. Они хотят втянуть вас в ссору.

В профессиональной среде они хотят вас вывести из себя, чтобы сотрудники и начальство видели, что вы психически неустойчивы. В отношениях они мотают вам нервы, чтобы они могли использовать ваше «истерическое» поведение, чтобы показать своим потенциальным или бывшим партнерам, какие вы сумасшедшие. Пока вы это не поймете, вы будете постоянно попадаться в их ловушку.

Поэтому, если кто-то, с кем вы спорите, использует такие методы, чтобы втянуть вас в ссору, действуйте таким образом: просто улыбайтесь, кивайте и живите своей жизнь.

Они не заслуживают ни секунды вашей жизни.

Джексон МакКэнзи.