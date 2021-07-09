Кирпичная кладка в современном интерьере

Кирпич сегодня применяют повсеместно, причём не только при строительстве, как это было ранее, но и при оформлении интерьеров. Сегодня дизайнеры по-новому освоили этот великолепный материал и декорируют им интерьеры, используя как натуральный кирпич, так и декоративный, искусственно созданный камень, сообщает Дом мечты.

Как правило, такие варианты нравятся всем потому, что кирпич вызывает у человека благоприятные ассоциации, такие как — горящий камин, семейный уют и стабильность. Достаточно взглянуть на фото гостиных с применением кладки, и хочется использовать эти варианты в собственном доме, так как у кирпича есть свой, особенный шарм, который не сравнить ни с чем.

Способы отделки интерьера кирпичом

Применение кирпичной кладки в интерьере может быть самым различным. Если вы являетесь счастливым обладателем стен из настоящего кирпича, то в этом случае кладку необходимо очистить и обработать специальными составами.

Как специальный элемент дизайна интерьера кирпичом можно выложить небольшую перегородку, отделать арку, выложить зону вокруг камина, да и сам камин, если использовать огнеупорный кирпич.

Белоснежный кирпич в интерьере выглядит благородно и эстетично. Фрагментные кладки могут занимать только часть стены и служить как небольшой акцент в декорировании интерьера.

В каких стилях интерьера предпочитается кирпичная кладка

Проект гостиной в черном цвете

Этот популярный элемент встречается в разных стилях интерьера, при желании кирпич можно грамотно вписать почти в любое помещение. Разным может быть вид кладки, цвет, форма и фактура и от этого зависит, как кирпичная стена будет выглядеть в законченном виде.

Современная квартира-студия с ярким акцентами в интерьере

Кирпич в стиле лофт

Главными признаками настоящего лофта выступает сочетание натуральных и грубых материалов, таких как — фактурная штукатурка, бетон и, конечно же, кирпич. Кирпичная стена (и не одна) в этом роскошном индустриальном стиле обязательна.

На сегодняшний день стиль «Лофт» является одним из наиболее модных и востребованных стилей в дизайне интерьера.

Неожиданное решение для оформления квартиры в стиле лофт в белом цвете.

Современная и комфортная мебель на фоне грубых стен делает этот дизайн уникальным.

Особые энтузиасты покупают для отделки своих комнат старинный кирпич с клеймом завода – изготовителя. Стоит он немало, но смотрится по-настоящему стильно.Такой кирпич когда-то производили вручную и он имел богатую палитру цветов, за счет того, что для его изготовления использовался разный материал.

Кирпичная стена в стиле лофт всегда органична, такой же может быть и перегородка, выложенная кирпичом до половины, которая аккуратно разделит помещение на зоны.

Деревенские стили — всегда пользуется огромной популярностью и они никогда не перестают быть модными, потому что это ассоциируется у большинства граждан с настоящим домашним уютом. Натуральные и природные материалы, изделия ручной работы, вышивка, керамика, коврики ручной вязки — всё это прекрасно смотрится на фоне кирпичной стены. Огромные плетеные люстры подчеркнут выбранный стиль

В «Провансе» кирпичные вставки в стенах, особенно на маленькой кухне, практически обязательны. Часто в сельских стилях кирпичи красят в молочно-белый, светло–бежевый или охристый цвет. На такой стенке не принято акцентировать внимание, как в лофте, она не является основной, скорее фоновой, но тем не менее, она присутствует.

Открытые полки на фоне кирпичной кладки — просто и со вкусом

Традиционный интерьер кухни в провинциальном стиле не обходится без натуральных материалов.

На кирпичные стены в сельских стилях вешают композиции из живых цветов, керамические тарелки, пейзажи в рамочках, деревянные небольшие полочки, на которых расставляют посуду и керамические фигурки.

Кирпич в скандинавском стиле

Сдержанный и лаконичный стиль жителей скандинавских стран прочно вошёл в наши дома. Любители свободного пространства и свежести, но тем не менее, мягкого уюта являются его приверженцами.

Кирпичная стена, выкрашенная белой краской, в интерьере скандинавской кухни смотрится не только органично, но и стильно. В таком же ключе можно декорировать одну стену в прихожей, особенно, если это частный дом. Кроме этого, кирпичом может быть отделан камин, который всегда есть в жилищах наших северных соседей.

Скандинавский уют и полное ощущение свободы в интерьере.

Яркие декоративные элементы необходимы в любом помещении.

Ненавязчивая простота и скромность скандинавского стиля.

Стена из кирпичной кладки изюминка в белоснежной спальни

Уютное место для отдыха под окном на мансардном этаже

Окрашенная кирпичная стена допустима в стилях средиземноморья и контемпорари, в неоклассике, в английском и готическом стиле.

Кирпичная кладка в интерьере разных комнат (фото)

Кладка из кирпича может применяться практически во всех помещениях дома и это будет оригинально. Конечно же, работа должна выглядеть аккуратно, а дизайн–проект должен быть предварительно продуман.

Кирпич на стене в кухне и столовой

Кирпичная кладка прекрасно подходит для отделки кухни и столовой, если это лофт, то можно смело отделать две и даже три стены. Также есть возможность выложить кирпичом только потолок, либо ограничиться небольшой декоративной панелью или кухонным фартуком.

Для изготовления кирпичного фартука, как правило, выбирают не очень большие кирпичики, а цвет их зависит от того, в каком стиле выполнена кладка. Но, в любом случае, контраст между кладкой и стеной не повредит.

Стоит заметить, что практическая сложность при применении кирпича для фартука – это то, что у кирпичей ярко выражена фактура, из-за этого такую стену тяжело отмывать от жира. Можно, конечно, обработать кирпич специальными составами, но более оригинально будет (особенно в лофте), если кирпичную стену закрыть панелью из стекла, которая называется «скинали».

Дизайн-проект интерьера квартиры с отделкой стен из красного кирпича.

Чем особенно хороша кладка из кирпичей – тем, что можно предпочесть практически любой вариант сочетания материалов для отделки комнаты, и он будет выглядеть вполне гармонично. Это может быть как керамика и дерево, стекло, а также металл.

Прекрасно смотрится стенка с кирпичной кладкой, которая представляет собой фон для кухонной техники. Кроме этого, хорошо отделать кирпичом обеденную зону, на фоне такой кладки мебель будет смотреться богаче и интереснее. Кирпич используется на кухне для зонирования, если она соединена со столовой или гостиной. Выбирая цветовую гамму, следует учесть весь прочий дизайн помещения, возможно, его нужно покрасить, однако натуральный красный кирпич, как и серый, черный великолепно сочетается со многими стилями интерьера.

Гармоничное сочетание цвета в разных элементах интерьера.

Как правило, кухня-лофт совмещена с гостиной или столовой.

Искусственной состаренный кирпич в оформлении интерьера современной кухни

Подчеркнуть красоту и оригинальность всех деталей интерьера помогут четкие и прямые линии.

Нейтральный серый цвет выгодно подчеркивает фактуру кирпичной кладки.

Кирпич в интерьере гостиной

Самый простой способ декорирования гостиной комнаты — это выложить всю стену открытой кирпичной кладкой. Но не стоит забывать, что необходимо покрыть всю поверхность стены защитным средством, которое во первых — предотвратит кирпич от загрязнений, а также защитит от пыли, а во вторых – кирпич не будет разрушаться, а значит прослужит на много дольше.

В большой гостиной верхом стиля и изящества будут настоящие колонны из кирпича — они могут играть как декоративную роль, так и служить основой для перегородок.

Говоря о гостиной в частном доме, нельзя не упомянуть о камине, который почти всегда присутствует в загородном доме или на даче. Камин из кирпича впишется в любой стиль, в том числе в классический и английский.

Элементы различных дизайнерских направлений слились воедино

Изобилие металла в интерьере — характерная черта лофта.

Оригинальное оформление окон не требующее дополнительного декора.

Уютное кресло у горящего камина станет любимым местом в доме.

Использовать в качестве материала для сооружения камина кирпич — значит сделать его долговечным, прочным, огнестойким и простым в эксплуатации. К тому же при помощи кирпича можно выложить любую форму.

Кирпичная стена в прихожей

Абсолютно уместен кирпич в интерьере при обустройстве прихожей, но если вам нужна практичность, что естественно для этого помещения, выбирайте темные оттенки, они гораздо лучше будут скрадывать пыль и различные загрязнения. Для этих целей можно самостоятельно окрасить его тёмной краской.

Насыщенный и глубокий цвет стен в прихожей смотрится стильно, но такой кирпич «съест» всё пространство, коридор будет казаться входом в пещеру, поэтому не забывайте про светлые акценты в дизайне.

Тёмная стена – это практично и элегантно, но для небольшой прихожей в городской квартире отдайте предпочтение молочным, бежевым, светло-серым и другим тонам из светлой палитры.

В маленькой прихожей не обойтись без большого зеркала.

Дизайнерское зеркало соответствует кирпичной кладке на прихожей и выгодно акцентирует внимание

Традиционный «классический» кирпич оранжевого или красного оттенка будет великолепно смотреться именно в прихожей, такая отделка сделает его не только элегантным, но и модным.

В качестве декора и аксессуаров можно использовать кованые бра, которые будут очень уместны на фоне такой кладки. Стоит отметить, что красный кирпич подходит к разным стилям интерьера.

Вписать кирпичную кладку в современный интерьер совсем несложно, если правильно подобрать цветовую гамму

Светлый шкаф прекрасно смотрится на фоне кирпичной стены

Декоративный кирпич — это прекрасный материал для создания современных интерьеров, идущих в ногу со временем

Идеи применения кирпича в ванной

Как не странно, очень редко говорят об отделке кирпичом ванной комнаты, предпочитая современный кафель — а ведь ему тут самое место! Кирпич абсолютно устойчив к большим перепадам температур, иначе из него не делали бы камины для дома.

Нигде больше излюбленный стиль лофт не будет смотреться так необычно и шикарно, как в анной. В любом случае, кирпичная стена в ванной комнате, на фоне которой размещены разнообразные полочки, полотенца и махровые халаты, будет выглядеть шикарно, современно и стильно.

Роскошная ванна в лофт стиле

Даже самая небрежная кирпичная кладка придаст помещению яркий и позитивный вид

Следует отметить, что мода на кирпич в интерьере ванной держится довольно долго, что говорит о практичности этой идеи. Она окончательно укрепилась в сознании дизайнеров, они создают всё новые и оригинальные решения.

Чтобы стена из кирпича не выглядела слишком скучно, ее следует разбавить какими-то яркими акцентами, например подвесными горшочками с цветами

Использование кирпича в интерьере прочно заняло свои ниши и используется во многих стилях. Им всегда можно изящно подчеркнуть уютную лаконичность знаменитого скандинавского стиля, выделить простоту кантри, сделать уютнее шале, и внести изюминку во французский Прованс.