Почему болят пятки при ходьбе
Боль в пятках при ходьбе может быть симптомом различных заболеваний, но очень часто она является причиной ношения неудобной или тесной обуви, а также любимых всеми женщинами туфлей на высоких каблуках, сообщает xCook.info.
Для того чтобы предупредить возникновение боли в пятках при ходьбе, необходимо соблюдать несложные рекомендации:
- Если вы будете ежедневно массажировать стопы и пятки с помощью массажного крема, данная неприятность перестанет вас беспокоить.
- Подбирая в магазине новую обувь, необходимо внимательно оценить ее удобство, чтобы в последствии вас не тревожила боль в пятках.
- Не допускайте появления лишнего веса, так как он тоже оказывает большое влияние на возникновение боли.
- Своевременно обращайтесь к врачу.
Однако, иногда соблюдения рекомендаций недостаточно. Давайте для начала рассмотрим наиболее частые причины возникновения боли в пятке, чтобы знать, как правильно ее лечить.
Причины болей в пятках при ходьбе
Чтобы ваше лечение было максимально эффективным, необходимо знать, по какой причине возникла боль. Давайте рассмотрим самые частые причины, по которым это происходит.
В первую очередь, боль в правой или левой пятке при ходьбе может появиться вследствие возникновения той или иной болезни. Чаще всего ее появление сопровождает такие заболевания, как артрит, скопление солей в пяточной кости, называемое шпорой, а также неправильное распределение нагрузки, которое вызывает фасциит стопы. Такие заболевания необходимо лечить с помощью врача.
Вот еще несколько распространенных причин, которые сопровождаются сильной болью в пятке:
- Если при ходьбе боль сопровождается судорогами и жжением, это является симптомом полиневропатии.
- Если появилась острая колющая боль сзади пятки, сбоку или по всей подошве ноги, то это может быть симптомом воспаления ахиллового сухожилия.
- При неправильном подборе обуви вы можете почувствовать жжение или тупую боль в пятке при ходьбе. Это – симптом травмированного сухожилия.
- Если вы недавно подвергали пятку ушибам, она может покраснеть или посинеть, благодаря чему будет возникать неприятное ощущение.
- Ночные боли, а также неприятные ощущения по утрам после сна могут сигнализировать о различных инфекционных заболеваниях.
- Боль, отдающая в область пятки и колена при ходьбе, также может быть симптомом возникновения таких заболеваний, как болезнь Бехтерева, артрит, полиартрит, а также подагра.
В том случае, если вы чувствуете сильные болезненные ощущения, необходимо немедленно обратиться к врачу, который поможет вам диагностировать заболевание и назначит лечение.
Лечение
Чаще всего врач прописывает ношение специальных стелек, которые значительно уменьшают нагрузку на больное место. Также необходимо вооружиться всевозможными мазями и кремами, с помощью которых следует делать растирания и массажи стоп. Кроме всего прочего, скорее всего врач пропишет лечебные процедуры, которые можно проходить только в больнице. Такие процедуры подойдут взрослым и детям при сильной боли в пятке. Еще не забудьте о том, что перед тем как следовать нашим рекомендациям, вы должны убедиться в отсутствии аллергии на те или иные ингредиенты.
Регулярно проводя лечение, вы сможете избавиться от боли в пятке при ходьбе навсегда.