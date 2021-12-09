Почему болят пятки при ходьбе

Боль в пятках при ходьбе может быть симптомом различных заболеваний, но очень часто она является причиной ношения неудобной или тесной обуви, а также любимых всеми женщинами туфлей на высоких каблуках, сообщает xCook.info.

Для того чтобы предупредить возникновение боли в пятках при ходьбе, необходимо соблюдать несложные рекомендации:

Если вы будете ежедневно массажировать стопы и пятки с помощью массажного крема, данная неприятность перестанет вас беспокоить.

Подбирая в магазине новую обувь, необходимо внимательно оценить ее удобство, чтобы в последствии вас не тревожила боль в пятках.

Не допускайте появления лишнего веса, так как он тоже оказывает большое влияние на возникновение боли.

Своевременно обращайтесь к врачу.

Однако, иногда соблюдения рекомендаций недостаточно. Давайте для начала рассмотрим наиболее частые причины возникновения боли в пятке, чтобы знать, как правильно ее лечить.

Причины болей в пятках при ходьбе

Чтобы ваше лечение было максимально эффективным, необходимо знать, по какой причине возникла боль. Давайте рассмотрим самые частые причины, по которым это происходит.

В первую очередь, боль в правой или левой пятке при ходьбе может появиться вследствие возникновения той или иной болезни. Чаще всего ее появление сопровождает такие заболевания, как артрит, скопление солей в пяточной кости, называемое шпорой, а также неправильное распределение нагрузки, которое вызывает фасциит стопы. Такие заболевания необходимо лечить с помощью врача.

Вот еще несколько распространенных причин, которые сопровождаются сильной болью в пятке:

Если при ходьбе боль сопровождается судорогами и жжением, это является симптомом полиневропатии.

Если появилась острая колющая боль сзади пятки, сбоку или по всей подошве ноги, то это может быть симптомом воспаления ахиллового сухожилия.

При неправильном подборе обуви вы можете почувствовать жжение или тупую боль в пятке при ходьбе. Это – симптом травмированного сухожилия.

Если вы недавно подвергали пятку ушибам, она может покраснеть или посинеть, благодаря чему будет возникать неприятное ощущение.

Ночные боли, а также неприятные ощущения по утрам после сна могут сигнализировать о различных инфекционных заболеваниях.

Боль, отдающая в область пятки и колена при ходьбе, также может быть симптомом возникновения таких заболеваний, как болезнь Бехтерева, артрит, полиартрит, а также подагра.

В том случае, если вы чувствуете сильные болезненные ощущения, необходимо немедленно обратиться к врачу, который поможет вам диагностировать заболевание и назначит лечение.

Лечение

Чаще всего врач прописывает ношение специальных стелек, которые значительно уменьшают нагрузку на больное место. Также необходимо вооружиться всевозможными мазями и кремами, с помощью которых следует делать растирания и массажи стоп. Кроме всего прочего, скорее всего врач пропишет лечебные процедуры, которые можно проходить только в больнице. Такие процедуры подойдут взрослым и детям при сильной боли в пятке. Еще не забудьте о том, что перед тем как следовать нашим рекомендациям, вы должны убедиться в отсутствии аллергии на те или иные ингредиенты.

Регулярно проводя лечение, вы сможете избавиться от боли в пятке при ходьбе навсегда.