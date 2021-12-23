Опасности употребления грейпфрута при коронавирусе

Анна Белоусова - врач-диетолог. Во время беседы с журналистами женщина отметила опасность употребления грейпфрута при инфицировании коронавирусом. Также представленный цитрусовый не стоит есть лицам, страдающим от каких-либо кардиологических заболеваний или онкологии, сообщает FB.

Мнение

Женщина отметила, что сок грейпфрута просто не сочетается с рядом препаратов, прописываемых при лечении коронавируса, некоторых видов заболеваний сердца и сосудов, а также при ряде онкологических болезней.

Диетолог отметила и другой момент. В инструкциях к лекарствам сказано о несочетаемости. Однако многие люди ее просто не читают в принципе. Диетолог посоветовала исключить такую практику, так как в будущем она может привести к ряду проблем.

Прежде всего, внимательно следует подходить тем, кто пьет таблетки, содержащие нейрогенин. Имеющиеся в соке грейпфрута соединения могут снизить действие указанного вещества. Эффективность лечения заметно уменьшится. Также такая комбинация может привести к ряду побочных последствий.

Вместо итогов

Питание - основа здоровья и долголетия. Однако именно ему люди уделяют минимум внимания. На самом же деле в вопросах собственного самочувствия никакие компромиссы невозможны в принципе.